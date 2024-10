Neue Agentur und Marketingleiter werden zusammenarbeiten, um die überarbeitete Kreativstrategie von Columbia voranzutreiben

Columbia Sportswear Company (Nasdaq: COLM, das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Beschaffung, Marketing und Vertrieb von Outdoor-Bekleidung, Schuhen, Accessoires und Ausrüstungsprodukten, gab heute bekannt, dass die Marke Columbia einen neuen Partner für Kreativagenturen und eine neue Marketingleitung hat, die die neue Kreativstrategie der Marke überwachen wird. Der Ansatz wird sich an den einzigartigen Charakter des 86 Jahre alten Unternehmens anlehnen, um die Marke Columbia zu stärken. Diese Änderungen sind Teil der zukunftsorientierten strategischen Markenvision, die Produktstrategie mit integriertem Marketing verbindet, um die Verbraucher dort abzuholen, wo sie sich befinden, und so zu bedeutungsvolleren Markenerlebnissen beizutragen.

Die Marke Columbia hat in den letzten Monaten daran gearbeitet, die neue strategische Vision intern zum Leben zu erwecken, was diesen Monat in einer unternehmensweiten Vorschau auf das, was kommen wird, im Newmark Theatre in Portland, Oregon, gipfelte.

Joe Boyle, Executive Vice President und Columbia Brand President, sagte: "Wir haben eine außergewöhnliche Outdoor-Marke aufgebaut, die weltweit den Standard für Exzellenz setzt. Im vergangenen Jahr haben wir unser Unternehmen umstrukturiert und neu ausgerichtet, um neue Höhen zu erklimmen. Im kommenden Jahr wird die Marke Columbia eine Produktstrategie einführen, die eng mit dem Marketing verzahnt ist und es uns ermöglicht, Verbraucher auf neue, überraschende Weise zu erreichen, um unsere Kultmarke neu einzuführen."

Um die kreative Ausrichtung voranzutreiben, hat die Marke Columbia adam&eveDDB nach einem Pitch gegen mehrere nicht genannte globale Agenturen zu ihrer globalen Agentur ernannt. Das globale Konto wird von adam&eveDDB London in enger Zusammenarbeit mit den Büros in New York und San Francisco geführt.

"Da wir unsere Marke ausbauen möchten, wollten wir eine Beziehung zu einer Agentur aufbauen, die uns dabei helfen kann, unsere einzigartige Geschichte auf eine Weise zu erzählen, die eine emotionale Verbindung zu einem globalen Publikum herstellt, und die gleichzeitig den Verbrauchern die Innovation näherbringt, die unsere Produkte von Anfang an angetrieben hat", so Boyle. "Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um die Natur in vollen Zügen zu genießen, und wir möchten dies mehr Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen und sie durch einen starken Storytelling-Ansatz und eine kreative Strategie mit adam&eveDDB inspirieren."

Miranda Hipwell, CEO von adam&eveDDB, fügte hinzu: "Die Geschichte von Columbia ist so reichhaltig und voller Persönlichkeit, dass wir uns von dem Moment an, als Joes Brief mit der Einladung zum Pitch auf unseren Schreibtischen landete, auf diese Partnerschaft gefreut haben. Wir haben bisher jede Minute der Reise genossen und können es kaum erwarten, mehr Menschen auf der ganzen Welt von der einzigartigen Verbindung aus Frechheit, Fantasie und Innovation zu erzählen, die in der DNA der Marke verankert ist. In einer Welt voller zweckorientierter Ambitionen ist Columbia ein seltenes Beispiel für das einzig Wahre wir könnten nicht glücklicher sein, diese kreative, kooperative Partnerschaft zu starten."

Um die neue Marketingstrategie umzusetzen, stellte das Unternehmen im September 2024 Matthew J. Sutton als Senior Vice President und Head of Marketing für die Marke Columbia ein. Sutton bringt umfassende Erfahrung im Bereich Marken- und digitales Marketing mit. Zuletzt leitete er als Chief Marketing Officer Einzelhandels- und Direktkundenmarken wie The Black Tux und FreshDirect und war zuvor im globalen Marketing für Facebook tätig.

"Matt wird uns bei der strategischen Integration unseres gesamten globalen Marketings helfen, einschließlich der Entwicklung von Omni-Channel-Marketingstrategien und der Verbesserung unserer Fähigkeiten", sagte Boyle. "Seine Einstellung bringt uns einen bedeutenden Impuls, wenn wir die Möglichkeiten unserer Marke erschließen."

Columbia, die Flaggschiffmarke des in Portland, Oregon, ansässigen Unternehmens Columbia Sportswear Company, stellt seit 1938 innovative Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Ausrüstung für Outdoor-Enthusiasten her. Columbia hat sich zu einer weltweit führenden Marke entwickelt, indem das Unternehmen seinen Innovationsgeist und seine Leidenschaft für die Natur in Technologien und Leistungsprodukte einfließen lässt, die Menschen das ganze Jahr über warm, trocken, kühl und geschützt halten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.columbia.com.

Wir sind eine Kreativagentur mit Sitz in London, Berlin, New York und San Francisco, bei der das Gefühl an erster Stelle steht.

Wir glauben an die Kraft der Kreativität, um Marken einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Wir sind eine Agentur, die sich gastfreundlich und verantwortungsbewusst fühlt. Wir arbeiten mit einer Reihe von Kunden zusammen, darunter Amazon, CALM, PlayStation, das Internationale Paralympische Komitee, Eurostar, Marmite, Lloyds Bank, Savills, Volkswagen und MARS.

