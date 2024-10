Die meistgehandelten Produkte: Apple mit Vorstellung von neuen Produkten!

Heute startete der DAX® etwas schwächer in den Tag. Die Quartalszahlen von Mercedes-Benz enttäuschten. Zusammen mit den anderen Autobauern belastet die Aktie heute den Leitindex. Um 17.30 Uhr wird auch noch Porsche seine Quartalszahlen zum dritten Quartal bekannt geben. Im Mittelpunkt der Anleger stehen heute Call-Optionsscheine auf Apple.

Der US-Tech-Riese wird am kommenden Montag wohl neue Produkte vorstellen. Das Event soll dabei wohl eine Woche andauern. Viele Informationen sind jedoch nicht bekannt und die Anleger müssen sich noch bis nächste Woche gedulden. Die Ankündigung deutet jedoch daraufhin, dass es den Apple Mac betreffen könnte. Andererseits gibt es nicht so positive Nachrichten zum Vision Pro Projekt von Apple. Die Nachfrage nach dem virtual-reality Gerät hat schnell nachgelassen und es wird sogar schon vermutet, dass die Produktion bis Jahresende eingestellt werden könnte. Auch der Countdown für die Quartalszahlen läuft, diese werden in rund zwei Wochen veröffentlicht. Analysten und Anleger sind weiterhin optimistisch gestimmt. Zudem gehören zu den meistgehandelten Produkten heute Long Faktor-Optionsscheine auf Jenoptik. Der weltweit führende Photonik-Konzern hat zuletzt mit den Gewinnwarnungen von seinem Großkunden ASML zu kämpfen. Dieser möchte seine Investitionen im Halbleiterbereich reduzieren, was stärkere Auswirkungen auf Jenoptik haben könnte. Analysten sind dennoch optimistisch und sehen mittelfristig ein profitables Wachstum für das Unternehmen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD1D4Q 5,28 19414,00 Punkte 19923,47 Punkte 37,23 Open End DAX® Put HD186N 3,37 19414,00 Punkte 19728,79 Punkte 57,51 Open End Tesla Inc. Call HD6BFT 7,33 260,48 USD 175,29 USD 3,11 Open End DAX® Put HD93EX 2,51 19414,00 Punkte 19640,57 Punkte 75,67 Open End DAX® Call HD8ENW 1,14 19414,50 Punkte 19326,93 Punkte 165,26 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.10.2024; 10:16 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag ASML Holding N.V. Call HD8T3P 2,95 656,00 EUR 820,00 EUR 22,38 18.06.2025 Apple Inc. Call HD55ZP 4,06 227,77 USD 190,00 USD 4,98 19.03.2025 DAX® Call HD8WGH 2,92 19412,50 Punkte 19500,00 Punkte 66,16 19.11.2024 DAX® Call HD04HA 8,59 19412,50 Punkte 18900,00 Punkte 22,70 17.12.2024 Mercedes-Benz Group AG Call HD8M6V 0,26 56,865 EUR 57,00 EUR 22,42 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.10.2024; 10:24 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag LVMH SE Long HC3WX4 2,44 623,60 EUR 419,24 EUR 3 Open End DAX® Long HD6SG3 11,55 19414,47 Punkte 16668,56 Punkte 7 Open End DAX® Long HC01NB 0,93 19414,47 Punkte 18474,14 Punkte 20 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 7,69 494,00 EUR 335,69 EUR 3 Open End Jenoptik AG Long HC3M11 2,29 23,29 EUR 15,54 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.10.2024; 10:30 Uhr;

