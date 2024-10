DJ Scholz trifft Industrievertreter am Dienstagnachmittag

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat angekündigt, dass Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstagnachmittag Vertreter der Industrie und der Gewerkschaften zu einem Gespräch empfangen wird. "Das Gespräch wird um 16.00 Uhr beginnen", kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bei einer Pressekonferenz in Berlin an. "Der Bundeskanzler sucht damit eine Verständigung mit der Wirtschaft und den Gewerkschaften für weitere Maßnahmen, um gemeinsam den Industriestandort Deutschland zu stärken und zu modernisieren." Scholz habe in seiner Regierungserklärung klar gemacht, dass es ihm darum gehe, um jeden Industriearbeitsplatz zu kämpfen.

Angaben zum Teilnehmerkreis machte Hoffmann auch auf Nachfrage nicht. "Dazu kann ich jetzt nichts Genaues mitteilen hier von dieser Stelle aus", sagte die Vize-Regierungssprecherin. Scholz plane nach eigenen Angaben "ein vertrauliches Treffen in einem ausgewählten Kreis", in dem man sich tatsächlich austauschen könne und in dem "nicht einfach vorgefertigte Statements vorgelesen werden, sondern es tatsächlich um einen echten Arbeitsaustausch geht mit einem Ergebnis, hinter dem sich dann auch die Teilnehmenden versammeln". Scholz gehe davon aus, dass es nicht bei diesem einen Treffen bleiben werde.

Bereits um 11.00 Uhr soll am Dienstag zudem ein anderes Treffen mit Wirtschaftsverbänden stattfinden, zu dem FDP-Chef Christian Lindner und der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr einladen. Zugesagt haben laut FDP-Fraktion die Spitzenvertreter der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, der Deutschen Industrie- und Handelskammer, des Verbands der Familienunternehmer und des Bundesverbands der Freien Berufe. Im Anschluss ist laut den Angaben ein Pressestatement geplant.

