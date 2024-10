DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen nach Ifo-Index leicht ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte drehen am Freitagmittag nach einem etwas besseren Ifo-Geschäftsklimaindex leicht ins Plus. Der Index ist mit 86,5 im Oktober leicht oberhalb der Erwartung ausgefallen. Nach vier Rückgängen in Folge hat sich die Stimmungslage der Unternehmen damit verbessert. Getrieben wurde die Verbesserung durch einen Anstieg der Geschäftserwartungen und der Geschäftslage seitens der Unternehmen.

Dieser Lichtblick für die deutsche Wirtschaft bringt nach Einschätzung der Helaba allerdings nicht allzu viel Gegenwind für die Zinssenkungsabsichten innerhalb der EZB mit sich. Das ifo-Niveau sei weiterhin niedrig und erst eine nachhaltige Serie von Verbesserungen würde die Perspektiven für das deutsche Wachstum merklich aufhellen, heißt es. In der Zwischenzeit wird mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 40 Prozent eine Senkung von gleich 50 Basispunkten im Dezember eingepreist.

Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 19.466 Punkte, der Euro-Stoxx-50 tendiert kaum verändert bei 4.935 Punkten. Am Devisenmarkt notiert der Euro mit 1,0825 Dollar wieder über der Marke von 1,0800. Gold legt derweil eine Verschnaufpause ein.

Während die Aktie des Wettbewerbers Tesla an der Wall Street in Reaktion auf die Zahlen des Elektroautoherstellers um 21 Prozent in die Höhe schoss und die Nasdaq beflügelte, enttäuscht Mercedes Benz Group vor allem auf der Ertragsseite. Die Aktie notiert 1,2 Prozent tiefer. So brach der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern um 48 Prozent ein auf 2,5 Milliarden Euro, hier lag der Konsens bei 2,7 Milliarden. Vor allem die schwache Nachfrage nach den Luxus-Karossen aus Stuttgart belastet die Marge.

Valeo brechen nach Umsatzwarnung ein

Für die Aktie von Valeo geht es nach der Umsatzwarnung um 10,5 Prozent nach unten. Trotz der Bestätigung der Prognose in den vorigen Mitteilungen hat Valeo mit der Veröffentlichung der Ergebnisse zum dritten Quartal am Vorabend die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 gesenkt und die Prognose für 2025 vorerst ausgesetzt. Continental notieren im Gefolge 2,3 Prozent tiefer.

Die 27-prozentige Verfehlung der Erwartung beim Betriebsgewinn bei Electrolux stufen die Citi-Analysten als klar negative Überraschung ein. Die schwache Leistung in Nordamerika stehe im Vordergrund und könne durch die guten Ergebnisse in Europa nicht ausgeglichen werden. Electrolux brechen an der Börse Stockholm um rund 15 Prozent ein.

Positiv kommen dagegen die Holcim-Zahlen an der Börse an, für den Wert geht es um 1,5 Prozent nach oben. Auch wenn die Umsätze im dritten Quartal leicht unter den Konsensprognosen lagen, bedingt durch niedrigere Volumina in Nordamerika und Europa, stufen Vontobel-Analysten die Entwicklung des wiederkehrenden EBIT als erneut sehr robust ein, da die Strategie "Wert über Volumen" weiterhin wirksam sei.

Die Aktie des Online-Glückspielanbieter Zeal Network rückt um 1,7 Prozent vor. Nach einem starken dritten Quartal wurde die EBITDA-Prognose für 2024 auf 42 bis 46 nach zuvor 38 bis 42 Millionen Euro angehoben. Hier liegen die Analysten von Nuways mit 42,1 Millionen Euro am unteren Ende der Spanne.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.935,39 -0,0% -0,06 +9,2% Stoxx-50 4.434,54 -0,1% -3,67 +8,3% DAX 19.466,38 +0,1% 23,38 +16,2% MDAX 27.177,75 +0,1% 35,58 +0,2% TecDAX 3.416,50 +0,1% 2,64 +2,4% SDAX 13.851,43 +0,4% 49,24 -0,8% FTSE 8.266,42 -0,0% -2,96 +6,9% CAC 7.489,97 -0,2% -13,31 -0,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,29 +0,02 -0,29 US-Zehnjahresrendite 4,20 -0,01 +0,32 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:35 Uhr Do, 17:27 % YTD EUR/USD 1,0826 -0,0% 1,0825 1,0802 -2,0% EUR/JPY 164,57 +0,1% 164,14 164,09 +5,8% EUR/CHF 0,9385 +0,1% 0,9366 0,9360 +1,1% EUR/GBP 0,8339 -0,1% 0,8347 0,8331 -3,9% USD/JPY 152,01 +0,1% 151,64 151,91 +7,9% GBP/USD 1,2982 +0,1% 1,2969 1,2966 +2,0% USD/CNH (Offshore) 7,1354 +0,2% 7,1331 7,1265 +0,2% Bitcoin BTC/USD 67.691,90 -0,9% 67.731,80 67.676,10 +55,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,61 70,19 +0,6% +0,42 -0,2% Brent/ICE 74,77 74,38 +0,5% +0,39 -0,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 42,94 42,30 +1,5% +0,64 +15,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.717,97 2.736,30 -0,7% -18,33 +31,8% Silber (Spot) 33,12 33,73 -1,8% -0,60 +39,3% Platin (Spot) 1.007,84 1.029,15 -2,1% -21,31 +1,6% Kupfer-Future 4,34 4,35 -0,2% -0,01 +9,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

October 25, 2024 06:26 ET (10:26 GMT)

