Lange Zeit waren diese zwei Biotech-Aktien in der Versenkung verschwunden oder machten nur mit Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Ist eine Trendwende jetzt aber in vollem Gange? Für Evotec und BioNTech begann das Jahr 2024 an der Börse nicht gerade besonders gut. Vorstandswechsel, Umsatzeinbrüche in der Bilanz und Index-Abstiege prägten bisher das Jahr von der einen oder der anderen Aktie. Seit einigen Wochen hat sich das Bild bei beiden Papieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...