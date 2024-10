WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich die Sitzung am Freitag mit Kursgewinnen beendet. Der heimische Leitindex ATX nahm einen Aufschlag von 0,94 Prozent auf 3.583,16 Punkte mit ins Wochenende, der breiter gefasste ATX Prime kletterte um 0,85 Prozent auf 1.784,76 Zähler. Auch wenn der Wiener Markt den letzten Tag der Handelswoche im Plus beendete, verbuchte er auf Wochensicht ein Minus von 1,2 Prozent.

Das europäische Börsenumfeld beendete den Handelstag uneinheitlich, die Kursveränderungen blieben aber insgesamt gering - laut Marktbeobachtern würden die Anleger vor der näher rückenden US-Wahl zunehmend zurückhaltend agieren.

Positive Impulse lieferten am Berichtstag überraschend gute Konjunkturdaten aus Deutschland. So hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft unerwartet aufgehellt, der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Oktober deutlicher als prognostiziert. Das Konjunkturbarometer kletterte auf 86,5 Zähler von 85,4 Einheiten im Vormonat. Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 85,6 Punkte gerechnet.

Frische Konjunkturdaten kamen am Nachmittag auch aus den USA: Dort sind die Aufträge für langlebige Güter im September weiter gefallen. Die Bestellungen sanken im Monatsvergleich um 0,8 Prozent, Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 1,0 Prozent erwartet. Allerdings wurde der Wert für den Vormonat auf einen Rückgang von 0,8 Prozent nach unten korrigiert, nachdem zuvor eine Stagnation gemeldet worden war.

In Wien blieb es meldungsseitig zum Wochenschluss ruhig, Impulse von Analystenseite fehlten ebenfalls. Agrana-Papiere schlossen um 1,9 Prozent tiefer. Die Stärkefabrik des Konzerns im vom Hochwasser Mitte September massiv betroffenen Tullnerfeld wird seit Oktober schrittweise hochgefahren. Die Stärkeproduktion laufe wieder voll, jene von Biosprit zu 90 Prozent, wurde bekannt.

Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich Bankaktien höher, büßten die deutlicheren Verlaufsgewinne aber teilweise ein. Bei den Aktien von BAWAG und Erste Group stand zu Handelsende noch ein moderates Plus von 0,2 Prozent, Raiffeisen Bank International kletterten deutlicher um 1,4 Prozent.

Als Stütze für den ATX erwiesen sich vor allem Kursgewinne bei Do&Co (plus 3,3 Prozent), Schoeller-Bleckmann (plus 2,9 Prozent) und voestalpine (plus 2,4 Prozent). Auch Verbund-Papiere zogen 1,9 Prozent an. OMV kletterten 1,5 Prozent./ kat/ste/APA/nas



AT0000999982