PTA-DD: ARTE Finanzierungs GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta/26.10.2024/08:30) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Friedrich Lind 2 Grund der Meldung a) Position/Status Geschäftsführer b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht ARTE a) Name Finanzierungs GmbH 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Anleihe Kennung AT0000A38G50 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 206.500,00 206.500,00 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 206.500,00 206.500,00 e) Datum des Geschäfts 21.10.2024 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wien MIC XWBO

Aussender: ARTE Finanzierungs GmbH Adresse: Praterstraße 38/1/5.3, 1020 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Friedrich Lind Tel.: +43 1 22701-401 E-Mail: lind@agora-immobilien.at Website: www.arte-finanzierung.at

ISIN(s): AT0000A38G50 (Anleihe) Börsen: Vienna MTF in Wien

October 26, 2024 02:30 ET (06:30 GMT)