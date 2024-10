GOA (dpa-AFX) - Die Fragen nach dem Zustand der Ampel-Koalition verfolgen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bis nach Indien. Beim Besuch eines Technologie-Instituts in Goa will ein Student von ihm wissen, wie es denn so sei, eine Koalitionsregierung zu führen. "Tja", sagt Scholz. "Ich will sehr ehrlich sein: Die Koalitionsregierung, die ich führe, ist nicht die einfachste auf der Welt." Dann fügt er noch hinzu: "Ich gebe mein Bestes." Dann lacht er. Bereits am Vortag war Scholz in Neu-Delhi angesichts der Differenzen in der Wirtschaftspolitik danach gefragt worden, ob die Ampel gemeinsam Weihnachten feiern werde. "Weihnachten wird immer gefeiert", sagte Scholz nur./mfi/DP/zb