Regensburg - Der Tabellenletzte der 2. Bundesliga, Jahn Regensburg, hat seinen Cheftrainer Joe Enochs mit sofortiger Wirkung entlassen.



Nach "intensiven Gesprächen" sei man am Sonntagvormittag "gemeinsam zum Entschluss gekommen", die Zusammenarbeit aufgrund der anhaltenden sportlichen Krise mit nur vier Punkten aus den bisherigen zehn Ligaspielen und der deutlichen Auswärtsniederlage am vergangenen Freitag beim 1. FC Nürnberg zu beenden, teilte der Klub mit. "Bis auf Weiteres" werde Co-Trainer Andreas Patz das Training der Profi-Mannschaft übernehmen.



Patz soll die Mannschaft demnach gemeinsam mit seinem Trainerteam um Philipp Tschauner, Oliver Seitz und Christoph Rezler auf das Pokal-Heimspiel am Dienstag gegen die SpVgg Greuther Fürth vorbereiten. Die Befassung mit einer Neubesetzung der Position des Chef-Trainers beginne "unmittelbar", so der Verein weiter.



"Leider haben in den vergangenen Wochen die erhofften Ergebnisse gefehlt, weshalb wir in der Mannschaft einen neuen Impuls setzen müssen", sagte Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer mit Blick auf die Trennung von dem Aufstiegstrainer.



Die Regensburger haben auf dem letzten Platz nach zehn Spielen nur vier Punkte auf dem Konto, bei einer Tordifferenz von -26. Das letzte Spiel in Nürnberg hatten sie mit 3:8 verloren.

© 2024 dts Nachrichtenagentur