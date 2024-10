Weimar (ots) -Mit rund 60 neuen jungen, digitalen Produktionen sowie einer attraktiven Kuratierung bereits vorhandener Inhalte auf seinem Portal (ardkultur.de) hat ARD Kultur gemeinsam mit allen neun ARD-Medienhäusern seit seinem Start am 26. Oktober 2022 zur Verjüngung des Kulturportfolios der ARD beigetragen. Ab 2025 übernimmt die in Weimar ansässige ARD-Gemeinschaftseinrichtung, für die der MDR die Federführung hat, weitere Aufgaben innerhalb der ARD.MDR-Intendant Ralf Ludwig: "ARD Kultur ist gleich dreifach ein Gewinn - als Motor für Zusammenarbeit in der ARD, als digitales Medienangebot und als Netzwerkpartner für die Kulturbranche. Innerhalb kürzester Zeit ist es dem Team von Weimar aus gelungen, gemeinsam mit allen anderen ARD-Häusern neue und erfolgreiche bundesweite Angebote für jüngere Publikumsschichten zu entwickeln und zu produzieren. Gleichzeitig wurden bestehende Inhalte durch eine neue Kuratierung sichtbarer gemacht. Es freut mich, dass ARD Kultur ab 2025 mit seiner Kompetenz nun auch die Koordination der Kulturinhalte in der ARD Mediathek sowie neue Aufgaben im Social-Media-Bereich übernehmen wird."Kristian Costa-Zahn, ARD Kultur-Programmgeschäftsführer und Head of Content: "Mit unseren innovativen Projekten haben wir nicht nur das Angebot für die 30- bis 50-Jährigen erweitert, sondern konnten u.a. mit unseren popmusikgeschichtlichen Dokus 'Echt - unsere Jugend' (Koproduktion von SWR, ARD Kultur, MDR, NDR, rbb, BR und Radio Bremen) und 'Die VIVA-Story' auch große Erfolge in der ARD Mediathek erzielen: Beide Produktionen gehören zu den Top Ten der meistgesehenen Doku-Serien der ARD des letzten Jahres. "Bettina Kasten, ARD Kultur-Programmgeschäftsführerin und Leiterin Partner- und Projektmanagement: "Wir werden anlässlich der Leipziger Buchmesse im März 2025 wieder ein ARD Kultur-Netzwerktreffen für Produzentinnen und Produzenten, Kulturschaffende mit den Programmverantwortlichen der Sender veranstalten. Außerdem blicken wir im kommenden Jahr auch auf die Europäische Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Eine Doku-Serie wird die Stadt aus dem Blickwinkel eines Fotografen einfangen. Zusätzlich planen wir Veranstaltungen, wie unsere Literatur-Talkreihe 'Buch-Lounge' mit Mona Ameziane in Chemnitz."Ausblick auf neue ProduktionenDemnächst starten folgende Formate von ARD Kultur in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek und auf ardkultur.de:Zusatzfolge Taylor-Swift-Podcast - ab 1. NovemberEine neue Folge des Podcasts "Die Taylor Swift Story" beleuchtet die Konzertabsagen nach Terrorwarnungen in Wien und das aktuelle Album The Tortured Poets Department. Die Hosts Vanessa Mai und Gizem Celik sprechen außerdem über Taylors politisches Engagement und ihren Einfluss auf die US-Wahl.Staffel 2 "Fuck you very much" - ab 7. NovemberDie Hosts Jennifer Weist und Markus Kavka erzählen in der neuen Staffel die Geschichten hinter legendären Musik-Streitfällen, darunter Sido vs. Bushido und Courtney Love vs. Dave Grohl."Buch-Lounge" mit Florian Illies am 22. November in WeimarZusammen mit der Klassik Stiftung Weimar lädt ARD Kultur zu einem Literaturabend in die Herzogin Anna Amalia Bibliothek ein. Moderatorin Mona Ameziane begrüßt den Bestseller-Autor Florian Illies und den Kunst-Comedian Jakob Schwerdtfeger.3. Staffel 3 "Szene Report" - ab 27. NovemberDie dritte Staffel der erfolgreichen Mockumentary-Serie "Szene-Report" taucht tief ein in die Hip-Hop-Hysterie der späten 90er-Jahre. In zwei aufeinander aufbauenden Folgen à 20 Minuten wird alles geboten, was Hip-Hop ausmacht: coole Beats, rivalisierende Crews und die Hoffnung auf den großen Durchbruch. Mit dabei sind viele bekannte Gesichter des "Szene Report"-Ensembles, aber auch aus der HipHop Szene. Mit reichlich Archivmaterial und Insiderwissen liefert "Szene-Report" erneut einen einzigartigen humorvollen Einblick in eine weitere prägende Subkultur der letzten 30 Jahre. Inkl. Pop up Chanel + Top TenARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte. Auf ardkultur.de werden ausgewählte Kulturinhalte aus der ARD Audio- und ARD-Mediathek kuratiert. Gemeinsam mit den ARD-Medienhäusern entwickelt ARD Kultur außerdem innovative Eigen- und Ko-Produktionen. Darüber hinaus versteht sich ARD Kultur als Netzwerk- und Dialogpartner für Kulturinstitutionen und die Kreativbranche. Die Federführung von ARD Kultur liegt beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR).ardkultur.dePressekontakt:ARD Kultur, Kommunikation, Birgit FriedrichE-Mail: birgit.friedrich@ardkultur.de, Telefon: 0172/3 58 12 82Christian Esser, Barbarella Entertainment,E-Mail: christian.esser@barbarella.de, Telefon: 0221/9 51 59 00Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5896138