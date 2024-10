Düsseldorf (ots) -Eva Güthe hat den Hipe Award für ihre herausragenden Leistungen als Trauer- und Traurednerin sowie als Sprecherin und Moderatorin erhalten. Diese Auszeichnung würdigt nicht nur ihre stimmliche Präsenz und emotionale Tiefe, sondern rückt auch die wachsende Branche ins Licht, in der die Qualität der Arbeit immer schwieriger zu beurteilen ist. Anders als in vielen geschützten Berufen kann sich praktisch jeder als Rednerin, Traurednerin oder Sprecher positionieren und im Internet eine beeindruckende Website erstellen. Doch wie können Kundinnen und Kunden erkennen, was wirklich herausragend ist?Gerade im Bereich der emotional anspruchsvollen Tätigkeiten, wie der Begleitung bei Hochzeiten und Trauerfeiern, suchen Menschen oft nach besonderen und vertrauenswürdigen Stimmen. Die Auszeichnung von Eva Güthe zeigt, wie wichtig eine sorgfältige Auswahl und transparente Prüfung sein können. "Durch meinen Werdegang als TÜV-zertifizierte Rednerin und Radiopersönlichkeit weiß ich, was Qualitätsarbeit ausmacht. Der Hipe Award bestärkt mich, diesen Standard weiterhin hochzuhalten," erklärt Güthe.In einem Markt, in dem persönliche Websites und Marketing die Außenwirkung dominieren, wird es immer wichtiger, Zertifikate und nachweisbare Referenzen zu bieten. Die Verleihung des Hype Awards an Eva Güthe setzt ein Zeichen: Qualität und professionelle Erfahrung sind essenziell, um nachhaltig Vertrauen in diesem wachsenden Feld aufzubauen.Der Hipe Award zeichnet Unternehmen und Einzelpersonen aus, die durch besondere Leistung und Innovation hervorstechen und ihre Zielgruppe nachhaltig beeindrucken. Der Fokus des Awards liegt auf "High Performance" - also auf herausragender Qualität und Kundenzufriedenheit. Der Hipe Award basiert auf einem umfassenden Bewertungsprozess, der nicht nur auf die Ergebnisse und Erfahrungen der Kund*innen abzielt, sondern auch Faktoren wie Fachkompetenz, Innovationskraft und langfristige Vertrauenswürdigkeit einbezieht.Der Auswahlprozess umfasst mehrere Stufen, einschließlich Kundenbewertungen, die Prüfung auf Qualität und Leistung sowie eine finale Jury-Bewertung. Ziel des Awards ist es, herausragende Leistungen und ethisch verantwortungsvolle Geschäftsmodelle sichtbar zu machen und Branchenvorbilder zu schaffen.Pressekontakt:Eva Güthemail@evaguethe.dewww.evaguethe.deOriginal-Content von: Eva Güthe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177250/5896142