FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der Leitindex Dax legte in den ersten Börsenminuten um moderate 0,15 Prozent auf 19.492,38 Punkte zu und machte damit einen kleinen Teil seiner Verluste aus der vergangenen Woche wieder wett. Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt sieht vor allem geopolitische Gründe für die Erholung. "Es herrscht Erleichterung darüber, dass Israels Militärschlag gegen den Iran weniger heftig ausgefallen ist als befürchtet", kommentierte er. Dazu trage nicht zuletzt bei, dass weder Ölfelder noch Atomanlagen Ziel des Vergeltungsschlages gewesen seien.

Der MDax, der Index für die 50 mittelgroßen Börsenwerte, stieg im frühen Handel um 0,70 Prozent auf 27.449,61 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, gewann zugleich 0,44 Prozent auf 4.965,01 Punkte.

Derzeit ist das Börsenbarometer Dax vor allem im Bereich zwischen 19.300 und 19.400 Punkten gut unterstützt. In der vergangenen Woche waren dort Käufer eingestiegen. Über der Marke von 19.500 Punkten jedoch hatte sich der wichtigste deutsche Index jedoch schwergetan. Sein jüngstes Rekordhoch liegt bei knapp unter 19.675 Punkten und wurde Mitte Oktober erreicht.

Vor wichtigen Konjunkturdaten im Wochenverlauf, etwa Inflationsdaten, oder zahlreichen Quartalsberichten schwer gewichteter US-Konzerne wie Amazon, Apple und Microsoft sowie erster deutscher Konzerne dürfte es zum Wochenauftakt aber noch relativ ruhig bleiben. Zudem herrscht auch eine gewisse Vorsicht vor den in der nächsten Woche anstehenden US-Präsidentschaftswahlen./ck/stk

