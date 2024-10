DJ MÄRKTE ASIEN/Ölpreisverfall stützt - Nikkei dank Yen vorn

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Angeführt von Japan und Südkorea haben die wichtigen Börsen in Südostasien am Montag überwiegend im Plus geschlossen. Die Erdölpreise fielen um über 4 Prozent, nachdem der erfolgte israelische Vergeltungsschlag gegen Iran moderat und eher verhalten ausgefallen war und Ölförderanlagen nicht betroffen waren. Der Preissturz bei den Rohölpreisen stützte die Aktienkurse.

In Japan droht nach dem Wahlausgang, bei dem die regierende LDP-Partei die Mehrheit im Parlament verfehlte, eine Periode politischer Unsicherheit. Dies könnte die Notenbank dazu veranlassen, einen weniger falkenhaften Kurs zu fahren - in der Folge wertete der Yen auf das niedrigste Niveau seit rund drei Monaten ab. Der schwache Yen wiederum befeuerte die japanische Börse, der Nikkei-225 schnellte um 1,8 Prozent auf 38.606 Punkte nach oben. Vor allem Exportwerte profitierten vom schwachen Yen, Toyota Motor gewannen 4,1 und Advantest 4,6 Prozent. Olympus stürzten um 5,6 Prozent ab, der Konzern hatte seinen Vorstandschef Stefan Kaufmann wegen des Vorwurfs des Erwerbs illegaler Drogen entlassen.

In China könnten in dieser Woche Einkaufsmanageindizes Aufschluss darüber geben, ob die Stimmung in der Wirtschaft bereits von den Stimuli der Regierung und den geldpolitischen Lockerungen der Notenbank beeinflusst worden ist. Die chinesische Zentralbank führte nun wie bereits avisiert ein neues geldpolitisches Instrument zur Sicherung der Liquidität des Bankensystems ein. Die Gewinne in der Industrie sind derweil im September eingebrochen. Der Schanghai-Comopsite stieg um 0,7 Prozent, der HSI in Hongkong im späten Handel um 0,3 Prozent.

China Evergrande New Energy Vehicle stürzten um 10,4 Prozent ab, nachdem Gespräche über Anteilsverkäufe mit Investoren ohne Ergebnis geendet hatten. Sinkende Ölpreise drückten Petrochina um 1,2 und CNOOC um 0,7 Prozent. Alibaba gewannen 2,1 Prozent, der Internetriese legte eine Sammelklage von Aktionären in den USA gegen Zahlung von 433,5 Millionen Dollar bei.

In Südkorea hievten Batterie- und Grundstoffwerte den Kospi um 1,1 Prozent nach oben. Im Batteriesegment kletterten Samsung SDI und LG Energy Solution um 8,2 bzw. 2,3 Prozent und Posco Future M um 7,1 Prozent. Im Vorfeld des am Montag anstehenden Geschäftsausweis zogen LG Chem um 5,1 Prozent an. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics legte um 3,9 Prozent zu - am Donnerstag wird das Unternehmen Geschäftszahlen vorlegen. Der australische Leitindex S&P/ASX-200 hinkte mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent hinterher.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.221,50 +0,1% +8,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.605,53 +1,8% +13,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.612,43 +1,1% -1,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.322,20 +0,7% +11,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.641,99 +0,3% +20,9% 10:00 Taiex (Taiwan) 23.198,07 -0,6% +29,4% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.590,71 -0,1% +10,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.615,87 -0,2% +11,2% 11:00 BSE (Mumbai) 80.487,44 +1,4% +11,4% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0799 +0,0% 1,0796 1,0818 -2,2% EUR/JPY 165,59 +0,3% 165,11 164,40 +6,4% EUR/GBP 0,8328 -0,0% 0,8330 0,8345 -4,0% GBP/USD 1,2968 +0,1% 1,2959 1,2962 +1,9% USD/JPY 153,34 +0,2% 152,96 151,98 +8,8% USD/KRW 1.384,85 -0,6% 1.392,73 1.390,76 +6,7% USD/CNY 7,1307 +0,1% 7,1237 7,1262 +0,4% USD/CNH 7,1399 -0,1% 7,1444 7,1355 +2,0% USD/HKD 7,7707 +0,0% 7,7707 7,7711 -0,5% AUD/USD 0,6601 -0,1% 0,6606 0,6624 -3,0% NZD/USD 0,5973 -0,1% 0,5977 0,5997 -5,5% Bitcoin BTC/USD 68.522,65 +0,7% 68.046,60 67.632,70 +57,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,60 71,78 -4,4% -3,18 -3,0% Brent/ICE 72,87 76,05 -4,2% -3,18 -2,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.737,34 2.733,99 +0,1% +3,35 +32,7% Silber (Spot) 33,57 33,48 +0,3% +0,09 +41,2% Platin (Spot) 1.026,05 1.023,38 +0,3% +2,67 +3,4% Kupfer-Future 4,38 4,37 +0,3% +0,01 +10,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

October 28, 2024

