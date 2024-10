London (ots/PRNewswire) -Allspring Global Investments (Allspring), ein globaler Vermögensverwalter mit Assets von 590 Milliarden US-Dollar*, freut sich, die Auflegung des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund bekannt zu geben. Mit diesem neuen Fonds bietet Allspring insgesamt 18 Luxemburger UCITS Fonds an.Allspring ist ein führender Anbieter von aktiven festverzinslichen Anlagen. Der neue sektorübergreifende Rentenfonds trägt der gestiegenen Nachfrage von Anlegern in Großbritannien, Kontinentaleuropa und Asien Rechnung.Der Allspring Global Income Fund wird von Janet Rilling, Noah Wise, Christopher Kauffman, Michael Schueller, Michal Stanczyk und Sarah Harrison verwaltet. Das Team bietet den Anlegern mit durchschnittlich 23 Jahren professioneller Anlageerfahrung und einem verwalteten Vermögen von 25 Mrd. US-Dollar ein umfassendes Branchenwissen.Der neue Fonds basiert auf der bewährten Income Plus Strategie von Allspring, die bisher ausschließlich institutionellen Anlegern und als US-Publikumsfonds zur Verfügung stand.Der Anlageansatz zielt auf attraktive Erträge und Gesamtrenditen durch eine dynamische Kapitalallokation im globalen Rentenuniversum ab. Die Strategie bietet die Flexibilität in Staatsanleihen, verbriefte Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen und Anleihen aus Schwellenländern zu investieren. Dieser Fonds wird als SFDR Artikel 8 aufgelegt und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat aber kein nachhaltiges Anlageziel.Der Fonds ist für den Vertrieb in Luxemburg und Großbritannien zugelassen und wird derzeit in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz, Hongkong, Singapur und Südkorea registriert.Andy Sowerby, Leiter der International Client Group bei Allspring, kommentierte: "Dies ist eine rechtzeitige und wichtige Markteinführung, da wir die UCITS-Palette von Allspring weiter ausbauen, um den Bedürfnissen unserer globalen Kunden gerecht zu werden. Wir sind ein führender Anbieter von Lösungen für festverzinsliche Wertpapiere und sehen in der Auflegung des Allspring Global Income Fund ein Flaggschiff, das unseren Kunden helfen kann, sich auf den komplexen und schnelllebigen Märkten für festverzinsliche Wertpapiere zurechtzufinden."Sarah Harrison, Senior Portfoliomanagerin, sagte: "Wir setzen strategisch auf eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren, um Alpha aus der Wertpapier- und Sektorallokation sowie aus der Durations- und Kurvenpositionierung zu erzielen. Dieser bewährte Ansatz hat bislang für unsere US-Kunden attraktive Erträge erzielt und zum langfristigen Erfolg dieser Strategie beigetragen. Wir freuen uns, dass wir diese Expertise nun über den Allspring Global Income Fund auch globalen Investoren anbieten können."Noah Wise, Senior Portfoliomanager bei Allspring, fügte hinzu: "Die Aufnahme dieses Fonds in unsere Palette spiegelt das Vertrauen der Anleger in unsere Expertise auf den globalen Rentenmärkten wider. Als engagierte Sektorspezialisten verwenden wir ein spezielles Modell für eine robuste Portfoliokonstruktion und setzen eine umfassende Risikokontrolle ein, um für unsere Kunden eine konsistente Alpha-Generierung zu erzielen."Über Allspring Global InvestmentsAllspring Global Investments ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Vermögen von mehr als 590 Milliarden US-Dollar*, über 20 Niederlassungen weltweit und Anlageteams, mit mehr als 400 Anlageexperten. Allspring hat sich dem durchdachten Investieren, der zielgerichteten Planung und der Inspiration einer neuen Ära des Investierens verschrieben, die sowohl finanzielle Erträge als auch positive Ergebnisse anstrebt. Weitere Informationen finden Sie unter www.allspringglobal.com.*Stand 30. September 2024. Die Zahlen umfassen diskretionäre und nicht-diskretionäre Vermögenswerte.Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei diesen Informationen um eine Marketingmitteilung für professionelle Kunden (oder gleichwertige Kunden). Nicht für den Einzelhandel geeignet. DIESES MATERIAL IST KEIN ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG IN IRGENDEINER GERICHTSBARKEIT ODER AN EINE PERSON, IN DER DIES NICHT ERLAUBT ODER UNGESETZLICH IST. Investitionsrisiken: kann Ihr Kapital gefährdet sein. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Wert, der Preis oder die Erträge von Anlagen oder Finanzinstrumenten können sowohl steigen als auch fallen. Möglicherweise erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.Allspring Global Investments ist der Handelsname für die Vermögensverwaltungsgesellschaften von Allspring Global Investments Holdings, LLC. Zu diesen Unternehmen gehören Allspring Global Investments (UK) Limited (Allspring UK), eine von der britischen Financial Conduct Authority zugelassene und regulierte Anlageverwaltungsgesellschaft, und Allspring Global Investments Luxembourg S.A., die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen ist und reguliert wird. Allspring Luxemburg hat Niederlassungen in Frankfurt, Paris und Mailand und ist berechtigt, grenzüberschreitende Dienstleistungen im EWR zu erbringen. Im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 ist Material, das für den Vertrieb im Vereinigten Königreich zugelassen ist, von Allspring UK zugelassen.© 2024 Allspring Global Investments Holdings, LLC. 