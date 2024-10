So kann der DAX in die neue Woche starten und so geht es jetzt weiter für den deutschen Leitindex. Kann es mit ihm weiter nach oben gehen? Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von Phillips und Wacker Chemie. Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der Leitindex Dax legte in den ersten Börsenminuten um moderate 0,15 Prozent auf 19.492,38 Punkte zu und machte damit einen kleinen Teil seiner Verluste aus der ...

