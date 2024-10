Der DAX hat sich am Freitag kaum bewegt und ist mit einem kleinen Plus (+0,1%) auf 19.464 ins Wochenende gegangen. Rückblick: Nach den drei Verlustsitzungen bis zur Wochenmitte hatte der deutsche Leitindex am Donnerstag erste Anzeichen für eine Erholung gezeigt, bevor es am Freitag zu einem ruhigen Wochenausklang kam. Dabei waren die Notierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...