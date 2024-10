Düsseldorf (ots) -Das Jahr 2024 nähert sich seinem Ende und damit schwindet auch die Möglichkeit für Unternehmer und Selbständige, rechtzeitig steuerliche Vorteile zu nutzen. Während viele ihre Steuererklärungen für die vergangenen Jahre abgeschlossen haben, wird oft übersehen, dass gerade die letzten Wochen des Jahres entscheidend sind, um die Steuerlast effektiv zu senken. Experten warnen, dass ohne rechtzeitige Maßnahmen viele Chancen, wie das Wachstumschancengesetz, ungenutzt bleiben könnten.Steuergestaltung erfordert WeitblickIm Steuerrecht gilt eine einfache Regel: Die meisten Optimierungen müssen im Voraus geplant und umgesetzt werden. "Steuergestaltung ist eine Aufgabe, die in die Zukunft gerichtet ist", erklärt Alex Fischer, Gründer des Next Level Steuer Coachings. "Einmal abgeschlossene Steuerjahre bieten nur begrenzte Möglichkeiten für rückwirkende Anpassungen." Fischer betont, dass das Jahresende ein kritischer Zeitpunkt ist, um Maßnahmen zu ergreifen, die das steuerliche Ergebnis für 2024 positiv beeinflussen.Wichtige Fristen und letzte Chancen"Viele steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten sind an feste Fristen gebunden, die mit dem Jahreswechsel enden', betont Fischer. "Investitionen, Umstrukturierungen und andere Maßnahmen müssen vor dem 31. Dezember abgeschlossen oder gestartet sein, um im laufenden Jahr noch berücksichtigt zu werden.Es geht darum, jetzt die Weichen zu stellen - sowohl für das aktuelle Jahr als auch für die Zukunft", so Fischer. Unternehmer, die diese Fristen versäumen, haben im neuen Jahr nur noch eingeschränkte Möglichkeiten, ihre Steuerlast rückwirkend zu beeinflussen.Das neue Steuer Coaching als HilfestellungMit dem Relaunch des Next Level Steuer Coachings 6.0 will Fischer Unternehmer und Selbständige gezielt dabei unterstützen, die verbleibende Zeit des Jahres optimal zu nutzen. Das speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelte Programm bietet praxisorientierte Ansätze, um kurzfristig steuerliche Vorteile zu sichern.Basierend auf den Erfahrungen von über 6.500 Teilnehmern und zahlreichen erfolgreichen Steuerprüfungen wurde das Coaching weiterentwickelt. Es bietet nun noch mehr praxisorientierte Inhalte, darunter:- Sofort umsetzbare Steuerstrategien: Maßnahmen, die noch in den verbleibenden Wochen des Jahres umgesetzt werden können.- Vermögenssicherung und -aufbau: Strategien, um Vermögen vor dem Zugriff des Finanzamts zu schützen und für die Zukunft abzusichern.- Optimierung der Unternehmensstruktur: Möglichkeiten, durch Umstrukturierungen steuerliche Vorteile zu realisieren.- Erweiterte Unterstützung durch Experten: Für Unternehmer mit wenig Zeit stehen jetzt noch mehr spezialisierte Berater zur Verfügung, die bei der Umsetzung helfen können.Zeitdruck und KonsequenzenDie steuerliche Nachbereitung im neuen Jahr wird oft als Korrekturmöglichkeit gesehen, doch Steuerberater warnen davor, sich darauf zu verlassen. "Die Erfahrung zeigt, dass das Nachholen von Maßnahmen im neuen Jahr meist weniger effektiv ist", so Fischer. "Wer jetzt nicht handelt, verschenkt ungenutzte Potenziale."Blick nach vorn: Strategien für 2025Neben der Steueroptimierung für 2024 sollten Unternehmer auch langfristig planen. "Während wir das Jahr abschließen, sollten die Weichen für 2025 bereits gestellt sein", rät Fischer. Das Next Level Steuer Coaching 6.0 soll nicht nur kurzfristige Lösungen bieten, sondern auch Strategien, die langfristig helfen, die Steuerlast zu senken und das Vermögen zu schützen.Fazit: Die Zeit zur Steueroptimierung drängtDas Jahr 2024 bietet nur noch wenige Wochen, um steuerliche Optimierungen vorzunehmen. Für viele Maßnahmen laufen die Fristen bald ab. Unternehmer, die jetzt aktiv werden, haben die letzte Chance, ihre Steuerlast für 2024 noch spürbar zu senken.Pressekontakt:Die AFM Media (AFM GmbH) mit Sitz in Monheim am Rhein besteht seit2020. Thorsten Bader als Geschäftsführer und sein Team erarbeiten undvermitteln hochwertiges Wissen für Unternehmer und Selbstständige inden Bereichen Steuern, Unternehmertum und Immobilien.AFM GmbHTel: 02173-20 29 977Mail: post@af-media.orgOriginal-Content von: AF Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128123/5896274