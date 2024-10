München (ots) -Mit digitalen Technologien können Gesellschaften Nachhaltigkeitszielen wirksam Rechnung tragen. Auch wenn es teils erhebliche Unterschiede in der Akzeptanz und Nutzungsintensität von Smart Home und Smart Mobility gibt, sehen die Verbraucher in Europa, USA und Asien ähnlich hohes Potenzial für den Klimaschutz durch digitale Technologien. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage der Weltleitmesse electronica, die vom 12. bis 15. November 2024 in München stattfindet. Hierfür befragte Merkle Research & Insights im Juli 2024 insgesamt 3.000 Menschen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, USA und China.Erhebliche Vorteile durch Digitalisierung und Vernetzung64 Prozent der Befragten in Deutschland, USA und China versprechen sich durch digitale Lösungen bezahlbare und saubere Energie. Ebenfalls 64 Prozent der Deutschen sehen darin einen wichtigen Baustein für nachhaltige Städte und Gemeinden; den Spitzenwert erreicht China mit 78 Prozent. Dass Digitalisierung und Vernetzung auch im privaten Bereich erhebliche Vorteile bedeuten, davon sind in China 89 Prozent der Befragten überzeugt. Deutschland erreicht hier jedoch den niedrigsten Wert in allen fünf befragten Ländern. Lediglich 66 Prozent der Deutschen stimmen der Aussage zu, dass Smart Home dabei hilft, das eigene Zuhause energieeffizienter zu machen und weniger Ressourcen zu verbrauchen."Vernetzung und Elektrifizierung, z.B. durch Elektromobilität, sind unbestritten der Treibstoff auf dem Weg zu einer klimaneutralen Gesellschaft", sagt Dr. Reinhard Pfeiffer, Geschäftsführer der Messe München. "Die Umfrage zeigt, dass es noch Informationsbedarf gibt. Deshalb müssen wir diskutieren, wie wir die Gesellschaft stärker für digitale Lösungen begeistern können. Die electronica als internationaler Branchentreff bietet die ideale Plattform, um für Technologieoffenheit zu werben."Mit innovativen Technologien zur grünen und digitalen TransformationDer ZVEI, der Verband der Elektro- und Digitalindustrie, sieht in den drei Megatrends Elektrifizierung, Digitalisierung und Automatisierung die entscheidenden Hebel beim Umbau zu einer klimaneutralen Industriegesellschaft. "Die in Europa und Deutschland angestrebte grüne und digitale Transformation kann nur gelingen, wenn wir die enormen Wirkkräfte der drei Megatrends konsequent zur Anwendung bringen", sagt ZVEI-Präsident Dr. Gunther Kegel. "Hierfür ist wichtig, dass die Regulatorik besser stimmt als bisher. Statt Überregulierung bis ins kleinste Detail zu verfolgen, sollte die Politik einen Rahmen schaffen, der unternehmerische Initiative begünstigt und technologischer Innovation vertraut."China: Mehr als jeder Zweite fährt bereits Auto mit alternativem AntriebEindrucksvoll belegt die Studie der electronica, wieviel stärker Autos mit alternativen Antrieben in China bereits etabliert sind. Während dort 51 Prozent der Befragten Elektro- oder Wasserstoffautos fahren, sind es in Deutschland 13 Prozent. Noch geringer fällt die Nutzung nur in Frankreich (10 %) und Italien (9 %) aus. Ein ähnliches Bild ergibt sich in der Akzeptanz von Sharing-Angeboten für Mobilität. Diese nutzen 67 Prozent der Chinesen aktiv, aber nur 17 Prozent der Deutschen; den Tiefstwert erreicht Großbritannien mit 9 Prozent.Auch wenn je nach Land die Technologieoffenheit unterschiedlich stark ausgeprägt ist, sind die Befragten in allen Ländern der electronica-Umfrage einig, dass elektronische Entwicklungen und digitale Technologien ihren Alltag erleichtern. Im Vergleich zum Alltag vor 15 Jahren sehen 59 Prozent der Deutschen eher Erleichterungen. Den Spitzenwert erreicht Italien mit 64 Prozent, China rangiert mit 62 Prozent auf dem zweiten Platz.Schwerpunktthema All Electric SocietyAuf der electronica, die vom 12. bis 15. November 2024 in München stattfindet, bildet der Weg zur All Electric Society einen inhaltlichen Schwerpunkt durch entsprechende Innovationen, anwendungsorientierte Vorträge sowie gesellschaftspolitische Diskussionsrunden wie dem hochkarätig besetzten CEO-Roundtable. Wie aktuell das Thema ist, zeigt sich auch in der großen Resonanz auf die Messe. Erstmals werden die Aussteller der electronica 2024 aus mehr als 50 Ländern alle 18 Hallen belegen (gemeinsam mit der parallel-stattfindenden SEMICON Europa in zwei Hallen).Die Pressemitteilung inkl. weiterer Grafiken online unter diesem Link (https://electronica.de/de/messe/journalisten/pressemitteilungen/detail/verbraucher-erkennen-hohes-potential-fuer-klimaschutz-und-nachhaltigkeit.html).Pressekontakt:electronica PresseteamTel.: +49 89 949-21498Mail: press.shows@messe-muenchen.deOriginal-Content von: Messe München GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15914/5896332