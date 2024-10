Frankfurt, Deutschland und Toronto und Puerto Vallarta, Mexiko (ots/PRNewswire) -Neues econoLiite Core für Discounter-Partner mit fertigen Windeln von OEM-Herstellern in Europa und Großbritannien. Markteinführung der TreeFree Windel im ersten Quartal 2025 - "Nachhaltig, kostengünstig und von hoher Qualität"Soft N Dry Diapers Corp. ("Soft N Dry" oder "SDC"), ein führendes Unternehmen im Bereich baumfreier Einweg-Babywindeln, kündigt heute die Einführung seines neuen econoLiite Core an, einem nachhaltigen, EUDR-konformen Hochleistungs-Windelkern, der speziell für den Eigenmarken-Sektor der Discounter in Europa und Großbritannien entwickelt wurde und ab Anfang 2025 erhältlich ist."Die Einführung von econoLiite Core in unsere TreeFree Windel-Linie bietet eine kostengünstige, EUDR-konforme, nachhaltige Eigenmarken-Windellösung für OEM-Windelhersteller und Discounter-Partner in Europa und Großbritannien", sagte Matthew Keddy, CEO von Soft N Dry Diapers Corp. "Der Umsatz mit Eigenmarken in Europa erreichte im vergangenen Jahr die Marke von 340 Milliarden Euro und macht fast 40 % des gesamten Lebensmittelmarktes aus, so die PLMA. Der Wendepunkt für Discounter ist deutlich erkennbar, da Marktanteile im neuen baumfreien Windelsegment in Verbindung mit einem Bruch mit den etablierten CPG-Marken im neuen EUDR-Zeitalter gewonnen werden können."Die Analyse des International Private Label Yearbook der PLMA, für das NielsenIQ 17 europäische Märkte befragte, umfasst etwa 500 Einzelhändler und Hunderte von Lebensmittel- und Non-Food-Supermarktprodukten. Zudem zeigen Berichte, dass fast 65 % der britischen Käufer ihr Einkaufsverhalten zu Discountern verlagert haben, wobei die jüngeren Altersgruppen am ehesten zu Discountern gewechselt sind. Fast 80 % der Millennials und der Generation Z - die beiden Generationen, die statistisch gesehen am ehesten ihr erstes Kind erwarten - gehören dazu.Soft N Dry Vorteile für DiscounterDiscounter in Europa und Großbritannien sind gut aufgestellt, um von der Markteinführung von econoLiite Core zu profitieren. Da die Verbraucher zunehmend zu Eigenmarkenprodukten wechseln, bietet sich für Discounter die Möglichkeit, sich mit EUDR-konformen, kostengünstigen, leistungsstarken baumfreien Windeln ab Anfang 2025 abzuheben. Das econoLiite Core ermöglicht es den Discountern, ihr Engagement für Nachhaltigkeit zu stärken und gleichzeitig den ökologischen und kostensensiblen Kaufgewohnheiten heutiger Familien gerecht zu werden.Vorteile für Einzelhändler:1. Nachhaltigkeitsorientierte Verbraucheransprache: Discounter, die TreeFree Windel mit econoLiite Core anbieten, können Marktanteile im wachsenden Segment der baumfreien Windeln erobern.2. EUDR-Konformität: Discounter können sicherstellen, dass ihre Produkte den höchsten Nachhaltigkeitsstandards entsprechen und keinerlei Materialien enthalten, die mit Entwaldung in Verbindung stehen.3. Höhere Margen: Discounter können ihre Margen verbessern und von der starken Verbrauchernachfrage nach nachhaltigen Produkten profitieren, indem sie Eigenmarkenwindeln mit econoLiite Core anbieten.Soft N Dry Vorteile für OEM-WindelherstellerOEM-Partner und Windelhersteller, die mit dem neuen econoLiite Core von Soft N Dry arbeiten, profitieren von reduzierten Produktionskosten und verbesserten Nachhaltigkeitskennzahlen. Mit seinem dünneren, effizienteren Design benötigt econoLiite Core weniger Rohstoffe bei gleichbleibender Spitzenleistung, sodass Hersteller ihre Produktion skalieren und die wachsende Verbrauchernachfrage befriedigen können.Vorteile für Windelhersteller:1. Kosteneinsparungen: econoLiite Core bietet Windelherstellern niedrigere Produktionskosten dank reduzierten Materialbedarfs und verbesserten Emissionsergebnissen, während sie weiterhin mit bestehender Ausrüstung arbeiten.2. Nachhaltigkeitsgewinne: econoLiite Core hilft Windelherstellern, sofort EUDR-konform zu werden und den ökologischen Fußabdruck zu verringern, indem baumhaltige Materialien komplett eliminiert werden.3. Marktwachstumspotenzial: OEMs und Windelhersteller können von der steigenden Nachfrage nach EUDR-konformen Produkten mit econoLiite Core profitieren und sich als führende Anbieter im wachsenden Markt für nachhaltige Eigenmarkenwindeln positionieren.4. Programm zur Verbindung von Einzelhandelskunden: Soft N Dry bietet neue Einzelhandelskunden und kontinuierliche Marketingunterstützung für OEMs und Windelhersteller, um Fertigprodukte zu liefern."econoLiite Core ist unsere innovative Antwort auf die steigende Nachfrage nach erschwinglichen, EUDR-konformen, margenstarken Eigenmarkenwindeln im sehr wichtigen Discounter-Segment in Europa und Großbritannien", sagte Matthew Keddy. "Da der Markt sich in Richtung baumfreier Windelprodukte bewegt, sind wir bestrebt, Lösungen anzubieten, die sowohl den Bedürfnissen von Verbrauchern, Discountern als auch OEM-Windelherstellern gerecht werden. Unsere neue econoLiite Core-Technologie stellt sicher, dass Einzelhändler, Hersteller und Verbraucher gleichermaßen an der TreeFree Windel-Ära und einer umweltbewussten Zukunft teilhaben können, in der Kosten sinken und die Leistung steigt - das ist Innovation im Kern."Über Soft N Dry Diapers Corp.Soft N Dry Diapers Corp. ("Soft N Dry" oder "SDC") ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf baumfreie, fortschrittliche Materialien für den globalen Markt für Einweg-Babywindeln im Wert von 85,2 Milliarden US-Dollar spezialisiert hat. Mit seiner proprietären ecoLiite Core und econoLiite Core-Technologie liefert Soft N Dry überlegene Produktleistung und Nachhaltigkeit an kommerzielle Fertigungs- und Einzelhandelskunden in Nordamerika, Lateinamerika, dem Vereinigten Königreich und Europa und übertrifft traditionelle Materialien auf Holzbasis in der neuen TreeFree Windel-Kategorie.Für weitere Informationen oder um einen Beratungstermin zu vereinbaren, besuchen Sie uns unter www.softndryEU.com oder kontaktieren Sie uns direkt:Soft N Dry Diapers Corp.40 King St W, 42. Etage Toronto, Ontario, Kanada M5H 3Y2Tel.: +1 647 237 7744E-Mail: press@softndrycorp.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2541204/Soft_N_Dry_Diapers_Corp__Soft_N_Dry_TreeFree_Diaper__New_econoLi.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/soft-n-dry-treefree-windel-stellt-neues-econoliite-core-fur-discounter-partner-vor-302287932.htmlOriginal-Content von: Soft N Dry Diapers Corp., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176203/5896360