Saalbach Hinterglemm (ots) -Geplanter Start des Skibetriebs am 29. November // NewsWer den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn noch nicht kennt, schmunzelt zuerst einmal über den langen Namen. Genauso lange wie der Name ist allerdings auch die Vielfalt rund um das lässigste Skigebiet der Alpen. Die bundesländerübergreifende Region verbindet nicht nur 270 Abfahrtskilometer, 70 moderne Lifte und 60 gemütlich-stilsichere Hütten, sondern auch ein Gefühl: Den Spirit des Home of Lässig - oder anders: Das individuelle Glücksgefühl! Und das finden lebenslustige Familien, sportliche Alpin-Skifahrer und individualistische Freerider hier gleichermaßen.Doch wie definiert man dieses Glücksgefühl? Für die Einen ist es die Fürsorge und Herzlichkeit, die vom Hotel bis zur Skischule spürbar ist - für die Anderen ist es die Perfektion der präparierten Pisten und der hochmodernen Bergbahnen. Oder sind es die unverspurten Powderhänge und die "Faceshots", die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern? Im "Home of Lässig" geht es um die Lebensfreude, Gemütlichkeit und Vielfalt, um eine abwechslungsreiche und unvergleichliche Zeit, die für immer in Erinnerung bleibt.Was ist Dein individuelles Glücksgefühl?Geplanter Start des Skibetriebs am 29. November 2024!Neu im Winter 2024/25F1 + F2 Streuböden in FieberbrunnHELLO! Die Alte geht. Die Neue kommt.Die Fieberbrunner Seilbahn zum Lärchfilzkogel hat im Sommer 2024 ein neues Modell erhalten: Marke Einseilumlaufbahn, 10-Sitzer, nonstop to the top, Panoramafenster, moderner, schneller, komfortabler und außen im schnittigen ferrarirot. Mit der neuen Streubödenbahn sind lange Anstehzeiten, Stehgondeln und Umsteigen an der Mittelstation Schnee von gestern. Ein Meilenstein und Drehmoment für Fieberbrunn, ein neues Lifthighlight für das Home of Lässig!Fakten:- Anlagentyp: 10 EUB - Firma Doppelmayr- Baubeginn: April 2024- Fertigstellung: Dezember 2024- Beförderungskapazität: 2.500 Personen pro Stunde- Schräge Länge: 3013 m- Geschwindigkeit: 6 m/sec- Höhenunterschied: 806 m- Kabinenanzahl: 95F6 Zillstattlift in FieberbrunnAuch der Zillstatt-Schlepplift an der Mittelstation Streuböden in Fieberbrunn wird zur kommenden Wintersaison rundum erneuert: durch eine leichte Verkürzung des Lifts im Talstationsbereich wird ein ebener Anstellbereich und somit leichterer Zustieg ermöglicht. Der neue stufenlose Antrieb wird v.a. Kindern und Skianfängern helfen, müheloser das Schleppliftfahren zu erlernen. Die Mitarbeiter am Lift dürfen sich darüber hinaus mit den neuen geräumigen Stationsgebäuden über eine wesentliche Verbesserung ihres Arbeitsplatzes freuen.B4 12er NORD und Skibrücke in HinterglemmEine absolute Komfortverbesserung verspricht der Neubau der 12er NORD. Die bestehende Bahn mit Stehgondeln aus dem Jahr 1989 wird durch eine 10er-Einseilumlaufbahn - baugleich der 12er KOGEL Bahn - ersetzt. Die Talstation rückt taleinwärts und eine neue Skibrücke über die Landesstraße sorgt für eine komfortable und sichere Zufahrt direkt zu den beiden Stationen der Hochalmbahn und 12er NORD. Hinauf geht's rasant mit 2.600 Personen Förderleistung pro Stunde. Da muss man oben angekommen eine schwere Entscheidung treffen - weiter auf der Skicircus-Runde oder gleich nochmal über die 12er Nordabfahrt ins Tal schwingen?Fakten:- Anlagentyp: 10 EUB - Firma Doppelmayr- Baubeginn: April 2024- Fertigstellung: November 2024- Beförderungskapazität: 2.600 Personen pro Stunde- Schräge Länge: 1.936 m- Geschwindigkeit: 6,5 m/sec- Höhenunterschied: 875 m- Fahrzeit: 6,51 min- Kabinenanzahl: 56Komfortverbesserung der I1+I2 Schönleitenbahn in SaalbachEine Verbesserung des Komforts konnte über die Sommermonate vom Team der Schönleitenbahn und dem Seilbahnhersteller umgesetzt werden. Durch die Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit auf 6,2 m/s, zusätzliche 7 Kabinen und der Verbesserung der Abläufe gibt es ab kommender Wintersaison eine deutliche Erhöhung der Beförderungskapazität, die zu einer wesentlichen Verringerung der Wartezeiten führt.Neue SkiMovie Strecke und Funslopes in LeogangAuf der neuen SkiMovie-Strecke am Asitz zeigt sich klar, wer die schnellsten Skier unter den Füßen hat. Den Fishermen's Friend SkiMovie findet ihr an der L5 Asitzgipfelbahn 8er bei der Abzweigung von der Piste 215 in der Nähe vom NITRO Snowpark. Über eine brandneue Flunslope- und Funcross Strecke dürfen sich Actionbegeisterte ab Jänner freuen.FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften Saalbach 2025 - 4. bis 16. Februar 2025Bei den FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften von 04. bis 16. Februar 2025 wird in Saalbach ein internationales Fest des Skisports gefeiert. Gemeinsam entfachen wir - wie schon bei der Sonnen-WM 1991 - ausgelassene Begeisterung und setzen nachhaltige Impulse für den Wintersport im Salzburger Land.Ein Berg - alle BewerbeIm Mittelpunkt steht das Konzept "Ein Berg - alle Bewerbe". So werden sämtliche Rennen am Zwölferkogel stattfinden. Die WM-Pisten aller Disziplinen münden in einen Zielraum - dem Hexenkessel, der 15.000 begeisterten Fans Platz bietet. Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm macht die neu gestaltete Dorfstraße zum Epizentrum des WM-Geschehens.100% Skibetrieb während der WMDank der hochmodernen Infrastruktur des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn gelangen Ski-Fans aus allen Teilen des Skigebiets direkt und ganz unkompliziert auf Skiern zu den Rennen, denn auch während der Ski WM ist der Skibetrieb zu 100 % aufrecht.NachhaltigkeitDie FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften 2025 in Saalbach haben das Ziel, als Green Benchmark für zukünftige Sportveranstaltungen zu gelten. Unter anderem sollen die gesetzten Nachhaltigkeitsziele mit kurzen Wegen, guter fußläufiger Erreichbarkeit aller "Veranstaltungs-Hotspots", alle Bewerbe auf einem Berg und einer modernen Bergbahnen- und Pisteninfrastruktur erreicht werden. Weiters sind optimale Anreisemöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln geplant und auch die mögliche sportliche Anreise auf Skiern zu den Rennen im Salzburger Land - mit der Möglichkeit, die Rennen entlang der Rennstrecke kostenlos mitzuerleben - ist einzigartig und entspricht einem Green Event. REDUCE, RE-USE und RECYCLE sind wichtige Keywords für die gesamten strukturellen Maßnahmen.---Weiteres Bildmaterial sowie die gesamte Pressemappe finden Sie untermedia.saalbach.comsaalbach.comMehr Informationen hier media.saalbach.comPressekontakt:Tourismusverband Saalbach HinterglemmLena Wimmer, BATelefon: 065416800115E-Mail: l.wimmer@saalbach.com