Weiterstadt (ots) -› Enyaq setzt sich als,Bestes E-Auto der Mittelklasse' und,Bestes elektrisches Flottenfahrzeug' durch› Mobilitätsmagazin electricar zeichnet in Kooperation mit dem Institut Neue Mobilität die besten E-Modelle in zwölf Kategorien mit dem,Best in Class'-Award aus› Škoda Enyaq begeistert mit großem Platzangebot, dynamischen Fahrleistungen, alltagstauglicher Reichweite und attraktivem Preis-Leistungs-VerhältnisŠkoda hat bei der Expertenwahl,Best in Class' des Fachmagazins electricar zwei Siege erzielt: Der Škoda Enyaq lässt in den Kategorien,Bestes E-Auto der Mittelklasse' und,Bestes elektrisches Flottenfahrzeug' alle Wettbewerber hinter sich und setzt sich damit zweimal auf Rang eins.Zum ersten Mal hat die Zeitschrift electricar in Zusammenarbeit mit dem Institut Neue Mobilität die besten Elektroautos des Jahres prämiert. In insgesamt zwölf Kategorien vergab sie hierfür den,Best in Class'-Award. Diese teilten sich in sieben Fahrzeugsegmente sowie fünf sogenannte Einreichkategorien auf: Familie, Stadt, Flotte, Design und Vorreiter der Mobilität, für die Hersteller aktiv Modelle vorschlagen konnten. Die Nominierungen für die Fahrzeugkategorien ergaben sich aus der hauseigenen Datenbank für Elektrofahrzeuge. Entscheidend waren Fakten wie Preis pro Kilometer Reichweite, Kofferraumvolumen im Verhältnis zur Größe des Autos, Ladegeschwindigkeit und Preis pro kW Motorleistung.Škoda erzielt zwei Siege bei der Expertenwahl,Best in Class'Der Škoda Enyaq 85 (Škoda Enyaq 85 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 13,5 - 19,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A) trat in der Mittelklasse an. Über den Sieg des erfolgreichen batterieelektrischen Škoda Modells entschied eine Expertenjury, die sich unter anderem aus Fachjournalisten, Chefredakteuren und Professoren zusammensetzte. Zusätzlich zum Erfolg als,Bestes E-Auto der Mittelklasse' setzt sich der Enyaq 85 auch als,Bestes elektrisches Flottenfahrzeug' durch. Mit mehr als 560 Kilometer Reichweite(1) im WLTP-Zyklus, kurzen Ladezeiten und 585 Liter Gepäckraumvolumen - bis zu 1.710 Liter bei umgeklappten Rücksitzen - eignet sich der Enyaq sowohl bestens als alltagstaugliches Familienauto als auch als vielseitiger Geschäftswagen.(1) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.