Die meistgehandelten Produkte: ASML und Air France-KLM gefragt!

Der DAX® konnte zum Wochenbeginn vorerst zulegen. Grund dafür waren maßgeblich die Märkte in Asien, welche die Stimmung der Anleger nach oben drückten. Dies hielt jedoch nicht lange an und der Leitindex fiel wieder unter die Marke von 19.500 Punkten. Nun steht er ähnlich wie zum Schlusskurs am Freitag. Im Mittelpunkt der Anleger stehen heute Call-Optionsscheine auf ASML.

Die Aktie des weltweit größte Anbieters von Litographiesystemen stockt weiterhin auf niedrigem Niveau. Die Aktie konnte einen leichten Anstieg verzeichnen, kann sich jedoch nicht von den kürzlich veröffentlichen und enttäuschenden Quartalszahlen erholen. Jedoch könnte das Unternehmen vom KI-Fortschritt und einer steigenden Nachfrage in der Halbleiterbranche profitieren und sich wieder etwas erholen. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf MicroStrategy sind heute wieder gefragt. Die Aktie kann ihren Aufwärtstrend weiterhin fortsetzen und hat auf Jahressicht einen unglaublichen Gewinn erzielt. Das Unternehmen festigt seine Position als führender Spieler im Bereich der Bitcoin-Investments. Der MicroStrategy-Gründer plant das Unternehmen zu einer führenden Bitcoin-Bank zu entwickeln, was Anleger positiv stimmt. Dennoch sollte der hoch volatile Bitcoin-Markt und die damit verbundenen Risiken nicht ignoriert werden. Zudem gehören Short Faktor-Optionsscheine auf den Lufthansa Konkurrenten Air France-KLM heute zu den meistgehandelten Produkten. Air France-KLM möchte sich laut Angaben an der Privatisierung von TAP Air Portugal beteiligen und zieht mehrere Optionen in Betracht. Aber auch andere Fluggesellschaften bekunden ihr Interesse. Ob etwas an der Geschichte dran ist und wer Anteile übernehmen wird bleibt jedoch alles noch offen und unklar.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD1D4Q 3,92 19556,00 Punkte 19924,05 Punkte 46,89 Open End DAX® Put HD93FQ 0,90 19556,00 Punkte 19580,95 Punkte 291,93 Open End HelloFresh SE Call HD8Q51 3,47 10,50 EUR 7,17 EUR 3,03 Open End Puma SE Call HD28B3 1,09 44,435 EUR 33,73 EUR 4,42 Open End DAX® Put HD1FFC 2,80 19556,00 Punkte 19811,01 Punkte 64,78 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2024; 10:05 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag SAP SE Call HD27RF 3,28 222,00 EUR 220,00 EUR 6,97 17.06.2026 ASML Holding N.V. Call HD9W6L 5,38 663,00 EUR 820,00 EUR 12,31 17.12.2025 DAX® Call HD8L7G 2,40 19566,00 Punkte 19500,00 Punkte 82,19 05.11.2024 Deutsche Lufthansa AG Call HC949D 0,28 6,932 EUR 8,00 EUR 30,82 18.06.2025 Danone S.A. Call HD43EC 0,46 23,985 EUR 65,00 EUR 17,78 19.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2024; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Air France-KLM S.A. Short HC19MH 1,68 9,506 EUR 10,96 EUR -5 Open End NVIDIA Corp. Long HD339C 2,13 143,075 USD 118,0 USD 6 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 3,62 241,45 USD 156,37 USD 3 Open End Microsoft Corp. Long HD2ZE1 5,99 432,23 USD 357,08 USD 6 Open End DAX® Long HD6SG3 11,98 19516,50 Punkte 16692,47 Punkte 7 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2024; 10:30 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de