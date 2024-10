DJ MÄRKTE EUROPA/Gewinne werden abgegeben - Kursrutsch bei Philips

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem positiven Start liegen die Indizes an den europäischen Aktienmärkte am Mittag leicht im Minus. Anleger nutzen steigende Kurse aktuell, um Risiko herunterzufahren. Das Börsenjahr ist bisher gut gelaufen und zugleich stehen wichtige Daten und Ereignisse auf der Agenda, deren Auswirkungen schwer abzuschätzen ist. In Japan sieht nach dem überraschenden Ausgang nach einer schwierigen Regierungsbildung aus, vor allem aber bergen die Wahlen in den USA Unsicherheit für die Aktienmärkte.

Daneben steht die Berichtssaison im Blick, in der laufenden Woche werden unter anderem die US-Technologieriesen Alphabet, Meta, Microsoft, Apple und Amazon ihre Zahlen vorlegen. In Europa berichten 75 Unternehmen aus dem Stoxx-600.

Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 19.413 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 kommt um 0,1 Prozent zurück auf 4.937 Punkte, nachdem er im Hoch bereits bei 4.983 Punkten notierte.

Gestützt wurde die Stimmung zunächst noch vom starken Rückgang der Ölpreise. Nachdem Israel in seinem "Gegenschlag" am Wochenende die iranischen Ölanlagen verschonte, fallen die Ölpreise um etwa 5,5 Prozent. Der Stoxx-Index der Öl- und Gasaktien gibt darauf um 2,1 Prozent nach. Für den Index der Reise- und Freizeitaktien, der auch die Papiere der Fluglinien enthält, geht es dagegen um 0,3 Prozent nach oben. Hintergrund sind mit den sinkenden Ölpreisen auch fallende Kerosinpreise. Lufthansa verteuern sich um 1,8, Air France um 2,6 und IAG um 0,9 Prozent.

Porsche AG schwach - Philips enttäuscht mit Ausblick

Bestenfalls durchwachsen lesen sich die Neunmonatszahlen der Porsche AG. Sie sind auf der Umsatzseite einen Tick über den Schätzungen ausgefallen, auf der Ergebnisseite etwas darunter. Wie Stifel anmerkt, verfehlte das operative Ergebnis die Konsensschätzung um 5,1 Prozent und die Gewinnmarge markiere mit 10,7 Prozent ein neues Tief. Die Aktie stellt mit einem Minus von 4,2 Prozent schwächster DAX-Wert.

Siemens Energy geben im DAX im Sog der schwachen Öltitel 2,6 Prozent ab. Im MDAX büßen Traton 1,8 Prozent ein nach der Vorlage endgültiger Zahlen. Stören dürften sich die Anleger am Auftragseingang bei Scania. Dieser ist laut der Citigroup schwach ausgefallen. Evotec bauen ihre jüngste Erholungsstrecke um weitere 4,6 Prozent aus, ebenso Puma, die nachrichtenlos um weitere 2,6 Prozent zulegen.

Geschäftszahlen hat auch der niederländische Medizintechnikkonzern Philips vorgelegt. Während das dritte Quartal in etwa erwartungsgemäß ausfiel, enttäuscht der Ausblick. Der Umsatz und der Cashflow sollen wegen eines schwachen Geschäfts in China weniger wachsen als erwartet. Der Kurs bricht der Kurs um über 17 Prozent ein. Im Sog verbilligen sich Siemens Healthineers um 1,9 Prozent.

Trotz insgesamt solider Geschäftszahlen geben KPN um 1,5 Prozent nach. Belastend wirkt der freie Cashflow bei dem niederländischen Telekommunikationskonzern. Er hat laut den Citi-Analysten die Erwartungen um 22 Prozent verfehlt.

Die Quartalszahlen von Wacker (-1,3%) sind zwar insgesamt etwas schwächer als erwartet ausgefallen. Besser als die Prognose hat sich aber das Nachsteuerergebnis entwickelt. Das Spezialchemieunternehmen hat die Ziele bestätigt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.936,77 -0,1% -6,32 +9,2% Stoxx-50 4.424,90 -0,3% -14,06 +8,1% DAX 19.413,25 -0,3% -50,34 +15,9% MDAX 27.261,66 +0,0% 2,10 +0,5% TecDAX 3.408,47 -0,3% -11,96 +2,1% SDAX 13.821,08 -0,1% -13,23 -1,0% FTSE 8.220,82 -0,3% -28,02 +6,7% CAC 7.502,36 +0,1% 4,82 -0,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,28 -0,01 -0,29 US-Zehnjahresrendite 4,25 +0,01 +0,37 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Fr, 17:52 % YTD EUR/USD 1,0817 +0,2% 1,0795 1,0814 -2,1% EUR/JPY 165,10 -0,0% 165,61 164,45 +6,1% EUR/CHF 0,9370 -0,0% 0,9375 0,9372 +1,0% EUR/GBP 0,8335 +0,1% 0,8329 0,8332 -3,9% USD/JPY 152,63 -0,2% 153,49 152,08 +8,3% GBP/USD 1,2977 +0,1% 1,2960 1,2979 +2,0% USD/CNH (Offshore) 7,1386 -0,1% 7,1407 7,1280 +0,2% Bitcoin BTC/USD 68.668,50 +0,9% 68.029,00 67.569,05 +57,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,46 71,78 -6,0% -4,32 -4,6% Brent/ICE 71,33 76,05 -6,2% -4,72 -4,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 42,01 43,60 -3,6% -1,59 +18,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.730,48 2.733,99 -0,1% -3,51 +32,4% Silber (Spot) 33,35 33,48 -0,4% -0,13 +40,3% Platin (Spot) 1.020,17 1.023,38 -0,3% -3,21 +2,8% Kupfer-Future 4,36 4,37 -0,2% -0,01 +10,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

October 28, 2024 07:54 ET (11:54 GMT)

