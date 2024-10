EQS-News: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Stellungnahme/Personalie

Veränderungen im Vorstand von Knaus Tabbert



28.10.2024 / 13:30 CET/CEST

CEO Wolfgang Speck verlässt das Unternehmen aus persönlichen Gründen

COO Werner Vaterl übernimmt als Interims-CEO die Unternehmensführung

Aufsichtsrat bereitet Wiederbesetzung der CFO-Position vor

Im Vorstand der Knaus Tabbert AG stehen kurzfristig Veränderungen an. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Wolfgang Speck verlässt das Unternehmen zum 31. Oktober 2024 aus persönlichen Gründen. Seine Aufgaben übernimmt der langjährige COO und Branchenkenner Werner Vaterl als Interims-CEO. Er bildet zunächst gemeinsam mit CSO Gerd Adamietzki das zweiköpfige Vorstandsteam von Knaus Tabbert. Die Wiederbesetzung der CFO-Position befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.



Werner Vaterl startete seine Laufbahn bei Knaus Tabbert 1992 als Leiter der Logistik und Werksleiter am Standort Jandelsbrunn. Seit 2013 führt der Diplom Kaufmann als COO erfolgreich das operative Geschäft des Unternehmens.



"Wir danken Wolfgang Speck für sein Engagement in den letzten elf Jahren, in denen er Knaus Tabbert gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen zu einem der erfolgreichsten Reisemobil-Hersteller in Europa weiterentwickelt hat", sagt Dr. Esther Hackl, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Knaus Tabbert. "Mit Werner Vaterl übernimmt nun ein erfahrener Unternehmens- und Branchenkenner seine Aufgaben. Mit ihm und seinem langjährigen Vorstandskollegen Gerd Adamietzki, der den Vertrieb verantwortet, ist Knaus Tabbert auch für das aktuell rauere Marktumfeld gut aufgestellt. Zudem ist die Planung für die Wiederbesetzung der CFO-Rolle weit vorangeschritten."



