Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt zählt heute die ON Semiconductor-Aktie . Der Kurs des Wertpapiers sackt kräftig ab. Die ON Semiconductor-Aktie gehört heute mit einem Minus von 5,79 Prozent zu den Verlierern des Tages. Gegenwärtig zahlen private und institutionelle Anleger 62,17 Euro an der Börse für die Aktie.

