Das australische Unternehmen Ioneer hat von der US-Regierung die finale Genehmigung für sein Lithium-Projekt Rhyolite Ridge in Nevada erhalten. Ioneer will aus Nevada pro Jahr Lithium für die Batterien von mehr als 370.000 in den USA produzierte E-Autos liefern. Der Baubeginn ist jetzt für 2025 geplant, der Produktionsstart für 2028, wie Ioneer mitteilt. In der Bauphase sollen 500 Arbeitsplätze entstehen und später 350 Stellen "mit hohen Löhnen" ...

