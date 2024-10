Neckarsulm (ots) -In der neuesten Ausgabe des Verbrauchermagazins Öko-Test schneiden die Kaufland-Eigenmarken in den Kategorien Weizenmehl, Tiefkühlpizza Gemüse und Hundetrockenfutter gleich vier Mal mit "sehr gut" ab.Ob für Pfannkuchen, Plätzchen oder Pizza: Weizenmehl ist ein Allrounder, den man in fast jedem Haushalt findet. In der Kategorie "Weizenmehl" wurden 30 verschiedene Mehle getestet, darunter 18 aus konventioneller Landwirtschaft und 12 aus biologischem Anbau. Sowohl das Weizenmehl Type 550 der Eigenmarke K-Bio, welches aus Bioland-Anbau stammt, als auch das Weizenmehl Type 405 der Eigenmarke K-Classic überzeugten hinsichtlich der Inhaltsstoffe und auch in puncto der Pestizidbelastung und sicherten sich damit die Bestnote.Auch diejenigen, die ihre Pizza lieber schon fertig kaufen als sie selbst zuzubereiten, können dies weiterhin mit gutem Gewissen tun. Im Fokus des Öko-Tests standen diesmal 13 verschiedene Gemüsepizzen. Die K-Bio Holzofenpizza Verdure erhielt nicht nur Top-Ergebnisse für die Inhaltstoffe, sondern wurde ebenfalls für ihren "aromatischen, würzigen" und "fruchtigen" Geschmack gelobt.Darüber hinaus wurde in dieser Ausgabe Tiernahrung von den Öko-Testern unter die Lupe genommen. Die 2023 eingeführte, neue Eigenmarke von Kaufland "K-Carinura Premium" hat die Tests ebenfalls mit Bravour gemeistert: Das Hundetrockenfutter K-Carinura Premium Komplettnahrung 25 Prozent Frischgeflügel Adult erhielt mit Blick auf die Ernährungsphysiologie und Schadstoffe die Beurteilung "sehr gut". Auch preislich sticht das Produkt im Vergleich zu den Konkurrenzprodukten hervor: Mit einem Preis zwischen 22 und 28 Cent pro Tag, je nach Aktivitätsgrad des Hundes, ist das Produkt nicht nur eine gute Wahl für Vierbeiner, sondern auch für den Geldbeutel.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5896827