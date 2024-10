Lochum (ots) -Schnäppchen mit Überraschungseffekt: Secret Packs erfreuen sich bei den Endkunden steigender Beliebtheit - für die Einzelhändler sind sie allerdings mit einigen Herausforderungen verbunden. Um die Secret Packs für alle Beteiligten zu einem guten Geschäft zu machen, bietet sich Manuel Uhrig als Partner für die Händler an und sorgt dabei für einen fairen und transparenten Prozess. Was die Secret Packs der UHRIG Handelsgesellschaft mbH von anderen unterscheidet und warum Manuel Uhrig die Interessen der Händler im Blick behält, erfahren Sie hier.Weil immer mehr Verbraucher ihren Preisvorteil im Sinn haben und dabei gleichzeitig auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung achten, hat sich der Retourenhandel als Geschäftsmodell längst etabliert. Dabei setzen die Händler in den letzten Jahren zunehmend auf sogenannte Secret Packs, bei denen der Käufer eine unbekannte Auswahl an Retouren erhält: Zum Schnäppchen kommt hier noch die Spannung beim Auspacken, wobei sich der Trend durch zahlreiche Unboxing-Videos in den sozialen Medien noch verstärkt. Für die Händler sind die Secret Packs allerdings auch mit einigen Risiken verbunden, denn wenn die Erwartungen der Kunden enttäuscht werden, führt das zwangsläufig zu Beschwerden, die einen höheren Aufwand und eventuell auch zusätzliche Kosten bedeuten. "Der Einzelhändler ist beim Retourengeschäft ganz besonders von seinem Großhändler abhängig und wir müssen leider einschätzen, dass viele von ihnen nicht vertrauenswürdig sind", sagt Manuel Uhrig, Gründer und Geschäftsführer der UHRIG Handelsgesellschaft mbH. "Die Händler haben es dann aber nicht nur mit zahlreichen Reklamationen zu tun, sondern auch mit negativen Rezensionen, die ihrem Ruf dauerhaft schaden.""Aus diesem Grund ist die Wahl des richtigen Großhändlers letztendlich eine existenzielle Frage. Es geht um Transparenz und ein partnerschaftliches Miteinander, das nicht nur die eigenen Vorteile in den Mittelpunkt stellt", fügt Manuel Uhrig hinzu. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, setzt der Retouren-Experte mit der UHRIG Handelsgesellschaft mbH auf nachvollziehbare Angebote, eine faire Preisbildung und eine offene Kommunikation. Wenn er mit seiner Kompetenz einerseits als Großhändler zur Verfügung steht, unterstützt er die Händler andererseits bei der Prozessoptimierung und bietet ein Coaching für Einsteiger in den E-Commerce an. Er selbst kam bereits 2016 zum Online-Handel und gründete wenige Jahre später seine inhabergeführte Handelsgesellschaft, mit der er neue Standards im Großhandel setzen möchte.Qualität garantiert: UHRIG Handelsgesellschaft mbH setzt auf transparente Secret Packs für Händler"Die Händler machen mit unseren Secret Packs sehr gute Erfahrungen und daher ist die Nachfrage bei uns entsprechend hoch", erzählt Manuel Uhrig. "Anders als bei den Paletten, die wir im Haus grundsätzlich nicht öffnen, werden die Secret Packs allerdings von uns zusammengestellt und verpackt. Um den Händlern auch an dieser Stelle eine Qualitätssicherheit zu geben, haben wir uns dazu entschieden, den Warenwert jedes Packs zu garantieren." Der Hintergrund dieser Garantie ist einfach erklärt: Viele Großhändler sortieren die Retouren vor, sodass die Einzelhändler dann nur noch minderwertige Ware erhalten, während der Großhändler selbst die besten Produkte für sich behält. Mit dieser Praxis will die UHRIG Handelsgesellschaft mbH bewusst brechen, damit echte Win-win-Situationen entstehen. Der Warenwert eines Packs ergibt sich dabei aus dem Marktpreis der einzelnen Produkte zum Kaufzeitpunkt bei Amazon. Auf diese Weise stellt Manuel Uhrig sicher, dass keine Packs mit wertlosen Produkten in den Einzelhandel kommen.Vielfalt und Qualität in attraktiven MarktpreiskategorienDie Secret Packs gibt es in verschiedenen Kategorien von 20, 50 und 100 Euro Marktpreis, wobei es sich beim Inhalt immer um hochwertige Produkte bekannter Marken handelt, deren Namen die Händler in den Bestandslisten bei der UHRIG Handelsgesellschaft mbH vorab einsehen können. Die Inhalte variieren zwar, doch es sind immer Produkte aus verschiedenen Bereichen wie Haushaltswaren, Multimedia, Spielzeug, Drogerie und Werkzeug enthalten. Zusätzlich achten die Retouren-Experten bei der Zusammenstellung darauf, dass die Secret Packs für alle Altersgruppen geeignet sind und keine Produkte wie E-Zigaretten, Messer oder altersbeschränkte Computerspiele eingepackt werden. Manuel Uhrig empfiehlt den Händlern übrigens, die verschiedenen Marktpreis-Pakete zu mischen, weil sich in den höheren Preisklassen oft exklusive Markenprodukte finden und die breitere Auswahl den Endkunden ein besseres Kauferlebnis bietet.Wichtig ist, noch einmal klar festzuhalten, dass die Secret Packs grundsätzlich ungeprüfte Retourenware enthalten. Die Produkte können also neu oder neuwertig sein, aber auch leichte Beeinträchtigungen oder kleine Defekte aufweisen.Zusätzliche Vorteile für die HändlerDa die Händler gewöhnlich nicht nur wenige Secret Packs bestellen, ist die Preisstaffelung ein entscheidender Faktor. Für die 20-Euro-Packs sinkt der Preis ab 300 Stück beispielsweise auf 4 Euro pro Stück. Weitere Vorteile ergeben sich dann für Mitglieder, weil der Preis von 4 Euro bereits ab der Mindestabnahme von 25 Stück erreicht wird. Die Mitgliedschaft wird über 12 Monate abgeschlossen, wobei es sich fairerweise um kein Abonnement handelt, das sich automatisch verlängert. Der Versand ist bei der UHRIG Handelsgesellschaft mbH dann aber wieder für alle Händler deutschlandweit kostenfrei. Die Maximalgröße der Tüten beträgt dabei kompakte 30 x 20 x 5 Zentimeter, was die Lieferung an die Endkunden praktikabel macht.Alle Seiten sollen profitieren"Wir sind schon recht früh in das Geschäft mit den Secret Packs eingestiegen, weil wir schnell gemerkt haben, dass die Endkunden den Überraschungseffekt beim Auspacken lieben", berichtet Manuel Uhrig. "Das Geheimnis um die Packs soll allerdings nicht so weit gehen, dass die Händler über die Qualität im Unklaren bleiben." Für ihn ist ein gutes Geschäft eben nur dann gegeben, wenn alle Seiten profitieren. Aus diesem Grund bietet die UHRIG Handelsgesellschaft mbH auch ihre Unterstützung beim Aufbau und der Erweiterung von Retouren-Unternehmen an. Dabei dreht es sich um die Einrichtung digitaler Prozesse und ein intensives Coaching, das alle wichtigen Aspekte des E-Commerce behandelt. Dass es ein Händler am Anfang nicht immer leicht hat, weiß Manuel Uhrig aus eigener Erfahrung. Er erinnert sich noch genau daran, wie er seine erste Lieferung bei widrigem Wetter vom Lkw lud, während es im Haus kaum genug Platz für die Ware gab. Wenn er anderen Händlern heute den Weg zu stabilen Umsätzen ebnet, geht er weit über das Angebot eines gewöhnlichen Großhändlers hinaus.Sie sind Retourenhändler und suchen nach einem Großhändler, dem es um eine faire Partnerschaft geht? 