München (ots) -Mit MagentaSport live in der Kabine der deutschen Nationalmannschaft - das ist eine der Innovationen zum Deutschland Cup 2024, der vom 6. bis 10. November komplett live und kostenlos gezeigt wird. Diesmal mit mehr Kameras, mehr Insights - ein umfassender Start des Countdowns auf die WM 2025. Der Cup wird nach der erfolgreichen Premiere erneut im Turnier-Modus mit 4 Frauen-Nationalteams sowie 4 Männer-Auswahlen in Landshut ausgetragen. Auch neu: die Bekanntgabe des Frauen-Kaders wird am Dienstag im Rahmen der DEL-Partie München gegen Mannheim (ab 19.15 Uhr live) durch Bundestrainer Jeff MacLeod live bekanntgegeben, den Männer-Kader teilt Bundesstrainer Harold Kreis erstmalig am Mittwoch innerhalb der Übertragung Straubing gegen Nürnberg (ab 19.15 Uhr live) mit. Mit Bernadette Karpf hat MagentaSport für die Frauen-Wettbewerbe eine neue Expertin verpflichtet. Die ehemalige deutsche Eishockey-Nationalspielerin bringt ihre Expertisen aus 179 Länderspielen und 5 Deutschen Meisterschaften in das Team um Sascha Bandermann, Rick Goldmann, Kai Hospelt, Jan Lüdeke, Alex Kunz und Basti Schwele zum Deutschland Cup ein. Die deutschen Frauen treffen am Eröffnungstag, 6. November, auf Frankreich (ab 19.15 Uhr live). Die Cup-Gegnerinnen kommen außerdem aus der Slowakei und Ungarn. Die deutschen Männer treffen als Cup-Verteidiger am 7. November zunächst auf Dänemark (ab 19.15 Uhr live). Österreich und die Slowakei sind die weiteren Gegner. Die Kabinenansprachen des Bundestrainers Kreis und zusätzliche Live-Bilder liefern dem Zuschauer einen exklusiven Zugang in die "heiligen Kammern des Sports". Näher geht nicht, es ist ein neuer Level für die TV-Berichterstattung.Nachfolgend ein Ausblick auf den Deutschland Cup im Eishockey - komplett live und kostenlos bei MagentaSport. Los geht es am Mittwoch, 6. November, ab 16 Uhr mit der Partie Slowakei gegen Ungarn bei den Frauen. Ab 19.15 Uhr starten dann die Frauen der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich ins Turnier. Die Männer eröffnen ihren Wettbewerb am 7. November.Premiere: Live aus der Kabine der deutschen NationalmannschaftMagentaSport hebt die Übertragungen des Deutschland Cups auf ein neues Level. Der Zuschauer erhält exklusiven Zugang zu den Kabinen der deutschen Nationalmannschaft. Zum ersten Mal können dort packende Ansprachen und emotionale Momente hautnah miterlebt werden - wie sie bisher noch nie live gezeigt wurden. Für neue und bessere TV-Eindrücke wurde der produktionelle Standard deutlich angehoben. Rund 40 Stunden Live-Programm sind vom Deutschland Cup kostenlos zu sehen.Sascha Bandermann moderiert Deutschland Cup, unterstützt von einer 1a-Auswahl im Eishockey: neben u.a. Rick Goldmann, Kai Hospelt, Basti Schwele, Jan Lüdeke und Alex Kunz ist Bernadette Karpf dabei - weil Expertin Ronja Jenike dem DEB-Trainerstab der Frauen angehört. Die 28jährige Karpf wird als 179fache Nationalspielerin frische Einblicke liefern. Dem Frauen-Eishockey bietet der Deutschland Cup in Landshut die größtmögliche Bühne auf nationaler Ebene. Die DEB-Entscheidung, einen Frauen-Wettbewerb in den Cup aufzunehmen, wurde von allen Seiten sehr positiv bewertet Die Konkurrenz aus Slowakei, Ungarn und Frankreich darf als ähnlich stark eingeordnet werden.Neu: Bundestrainer geben Kader während der DEL-Spiele live bekanntBundestrainer Jeff MacLeod wird am Dienstag beim DEL-Spiel zwischen dem EHC Red Bull München und Adler Mannheim (live ab 19.15 Uhr) in der 1. Drittel-Pause den Kader der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bekanntgeben. Einen Tag später folgt Bundestrainer Harold Kreis. Er verkündet beim Spiel der Straubing Tigers gegen die Nürnberg Ice Tigers (live ab 19.15 Uhr), ebenfalls in der 1. Drittelpause, seinen Männer-Kader. Für die DEB-Auswahl als 3facher Cup-Sieger in Folge darf der Wettbewerb als Countdown auf die WM 2025 betrachtet werden. Es ist die erste Team-Maßnahme seit dem WM-Aus im Viertelfinale für Harold Kreis, um seine potenziellen Nationalspieler einzusammeln und auf künftige Ziele einzuschwören. Die Gegner sind mit der Slowakei, Dänemark und Österreich hartnäckige, motivierte Kontrahenten.Eishockey live bei MagentaSportDeutschland Cup - alle Spiele liveMittwoch, 06. November 2024Ab 16.00 Uhr: Slowakei - Ungarn (Frauen)Ab 19.15 Uhr: Deutschland - Frankreich (Frauen)Donnerstag, 07. November 2024Ab 12.15 Uhr: Österreich - Slowakei (Männer)Ab 16.00 Uhr: Frankreich - Slowakei (Frauen)Ab 19.15 Uhr: Deutschland - Dänemark (Männer)Freitag, 08. November 2024Ab 14.45 Uhr: Ungarn - Frankreich (Frauen)Ab 18.30 Uhr: Deutschland - Slowakei (Frauen)Samstag, 09. November 2024Ab 10.45 Uhr: Österreich - Dänemark (Männer)Ab 14 Uhr: Deutschland - Ungarn (Frauen)Ab 17.30 Uhr: Deutschland - Slowakei (Männer)Sonntag, 10. November 2024Ab 11.15 Uhr: Dänemark - Slowakei (Männer)Ab 14.30 Uhr: Deutschland - Österreich (Männer)