Erfurt (ots) -Das Coming-of-Age-Format "Die WG" (ZDF) feiert ein großes Jubiläum bei KiKA: 15 Jahre voller Freundschaften, Abenteuer und unvergesslicher Momente. Zur 20. Staffel kehren bekannte Gesichter zurück und geben in "Die WG - Das große Wiedersehen" (ZDF) authentische Einblicke in das Zusammenleben junger Menschen. Die 16-teilige Jubiläumsstaffel startet am 29. Oktober 2024 um 20:10 Uhr in Doppelfolgen bei KiKA und steht ab 26. Oktober auf kika.de, im KiKA-Player und in der ZDFmediathek bereit zum Streamen.Für das Jubiläum ziehen zunächst fünf ehemalige WGlerinnen und WGler in eine malerische Burg. Mit dabei sind Dominik aus "Team Teneriffa" (2023), Hanna aus "Palmen, Party, Portugal" (2023), Pauline aus "Wir in Wien" (2022), Chantal aus "Elternfrei in Valencia" (2019) und Aaron aus der Kölner WG von 2009 "Ein Monat ohne Eltern" (alle ZDF). Sie werdendie Wasserburg mit Leben füllen, in Erinnerungen schwelgen und den WG-Alltag gestalten.Bereits ab dem zweiten Tag wird das WG-Leben durch besondere Herausforderungen auf den Kopf gestellt. Denn es warten Challenges auf die WGlerinnen und WGler: Ob beim Baggerfahren durch einen Hindernisparcours, beim Shelterbau mit "Durch die Wildnis"-Coach Tobi, beim Kuchenbacken mit Konditormeisterin Theresa Knipschild oder bei der Schmink-Challenge mit Make-up-Artistin Lilian Rüther - jeden Tag müssen die Bewohnerinnen und Bewohner ihr Können und ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Wer bei einer dieser Challenges am wenigsten Punkte erzielt, muss die Burg verlassen, und wird durch eine andere ehemaligen WG-Bewohnerin oder Bewohner ersetzt.Die "WG - Das große Wiedersehen" bietet mit seiner Mischung aus Nostalgie, spannenden Herausforderungen und einer großen Altersdurchmischung ein hohes Identifikationspotenzial für die verschiedenen Fangruppen. Langjährige Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit den Heldinnen und Helden ihrer Jugend freuen, während die jüngeren Zuschauer*innen den gewohnten WG-Spaß erleben können. Die letzte Folge endet traditionell mit einer großen Abschiedsparty, zu der nicht nur viele ehemalige WG-Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch 20 WG-Fans aller Generationen eingeladen werden.Die Jubiläumsstaffel ist eine Produktion von E+U TV aus Köln im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen beim ZDF sind Michaela Glebe und Dorothee Herrmann.