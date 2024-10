AUSTIN, Texas (IT-Times) - Die Aktie von Crowdstrike schloss am vergangenen Freitag in den USA leicht im Minus, nachdem die Fluglinie Delta Air Lines angekündigt hat, eine Klage einzureichen. Delta Air Lines Inc. (NYSE:DAL) verklagt den US-Cybersecurity-Softwareanbieter CrowdStrike Holdings Inc. (Nasdaq:...

Den vollständigen Artikel lesen ...