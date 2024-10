NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 146 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz der enttäuschenden Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal habe sich an ihren Schätzungen wenig geändert, schrieb Analystin Elodie Rall in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die negative Kursreaktion erscheine übertrieben und biete eine Kaufgelegenheit./gl/he



ISIN: FR0000125486

