DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COLOMBIA 15/26 KOBC US195325CX13 29.10.2024 HZE/EOT
COLOMBIA 17/27 KOBB US195325DL65 29.10.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COLOMBIA 15/26 KOBC US195325CX13 29.10.2024 HZE/EOT
COLOMBIA 17/27 KOBB US195325DL65 29.10.2024 HZE/EOT
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