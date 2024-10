Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -Der globale Anbieter von Coaching-Ausbildungen Erickson Coaching International wurde bei den globalen Impact Awards der International Coaching Federation (ICF) zum Distinguished Coach Education Provider of 2024 ernannt. Diese Anerkennung kommt kurz vor Ericksons 45-jährigem Jubiläum, mit dem sein Einfluss auf den Coaching-Beruf gefeiert wird. Die Auszeichnung unterstreicht Ericksons Rolle bei der Entwicklung außergewöhnlicher, qualifizierter Trainer.Zur Feier des Preises und seines Jubiläums wird Erickson 45 Coaching-bezogene Stipendien an Einzelpersonen und Organisationen vergeben."Unsere Coaching Impact Awards erhalten Nominierungen aus der ganzen Welt", sagte Stephanie Norris, ICF Awards Director. "Erickson Coaching International ist seit über vier Jahrzehnten eine Säule der weltweiten Coaching-Ausbildung. Mit ihrem Engagement für die weltweite Verbreitung von Coaching haben sie sich als Top-Anwärter für unsere Auszeichnung Distinguished Coach Education Provider qualifiziert."Die ICF, die weltweite Zertifizierungsstelle für Coaching, ehrte Erickson bei einer persönlichen Preisverleihung in Athen, Griechenland, am 28. Oktober. Mit dem Preis werden herausragende Leistungen in der Trainerausbildung und der Gesamtwirkung gewürdigt. Erickson bietet Schulungen in über 14 Sprachen und an 43 Standorten an, sowohl online als auch persönlich, und ist damit der weltweit universellste Anbieter von Coach-Ausbildungen.Louise Hendey, CEO von Erickson Coaching International, sagte: "Dies ist ein stolzer Moment für die von Erickson ausgebildeten Coaches weltweit sowie für die Ausbilder und Partner auf der ganzen Welt, die unsere Coach-Ausbildung durchführen. Wir sind davon überzeugt, dass Coaching die Zukunft der Führung darstellt, und wir freuen uns, diesen globalen Wandel anzuführen, ein lösungsorientiertes Gespräch nach dem anderen".Dr. Marilyn Atkinson, Gründerin von Erickson Coaching, sagte: "Erickson steht für das menschliche Potenzial. Auf 81 ist es unglaublich zu sehen, wie meine Vision für eine lösungsorientierte Welt von Coaches umgesetzt wird, die weltweit positive Auswirkungen haben. Coaching ist nicht nur ein Instrument zur Steigerung der Produktivität, sondern auch ein Mittel zur Befähigung. Bei Erickson leben wir diese Überzeugung jeden Tag durch Coaching-Partnerschaften mit gemeinnützigen Organisationen wie der Jane Goodall's Roots n Shoots Foundation, dem Roten Kreuz Kanada und anderen."Über Erickson Coaching InternationalErickson Coaching International ist ein weltweit anerkannter Pionier in der Ausbildung von Coaches und in der Entwicklung von Führungskräften, der sich dafür einsetzt, Leben und Organisationen durch seine lösungsorientierten, ICF-akkreditierten Programme zu verändern. Seit der Gründung durch Dr. Marilyn Atkinson im Jahr 1980 hat Erickson mehr als 55.000 Absolventen in 125 Ländern mit den Fähigkeiten ausgestattet, sinnvolle Veränderungen voranzutreiben und außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.Weitere Informationen finden Sie unter www.erickson.edu.Weitere Informationen: Frances Litten, Leiterin der Abteilung Marketing und Kommunikation, Frances@erickson.eduFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2541207/Erickson_Coaching_International_Erickson_Coaching_International.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2541206/Erickson_Coaching_International_Erickson_Coaching_International.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erickson-coaching-international-gewinnt-den-coaching-impact-award-2024-der-international-coaching-federation-302288058.htmlOriginal-Content von: Erickson Coaching International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100457/100925288