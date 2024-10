Kursverluste und Kursgewinn halten sich beim S&P 500 zur Stunde in etwa die Waage. Derzeit liegt der Index mit 0,49 Prozent ganz leicht im Plus. Unverändert ist die Stimmung heute im Wertpapierhandel. Der S&P 500 gewann nur minimal um 0,49 Prozent an Wert. Das Kursbarometer wird nunmehr mit 5.

Den vollständigen Artikel lesen ...