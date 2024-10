Wir freuen uns, ergänzend zu den zuvor veröffentlichten Informationen vom 10. September 2024 den aktuellen Entwicklungsstand mitteilen zu können.

Die Anmeldung von Patienten für den Phase-I-Abschnitt der Phase-I/II-Studie von DFP-10917 in Kombination mit Venetoclax bei AML-Patienten, die zuvor mit Venetoclax behandelt wurden, kommt reibungslos voran. Für die ersten drei Patienten liegen positive Sicherheits- und Wirksamkeitsergebnisse vor, die auf eine weitere vielversprechende Entwicklung hindeuten.

Die derzeitige Standard-Kombinationschemotherapie für AML-Patienten mit Azacitidine und Venetoclax ist für AML-Patienten nicht angenehm. Wir entwickeln eine Kombinationstherapie mit DFP-10917 und Venetoclax als alternative sicherere AML-Therapie und streben eine NDA-Zulassung durch die FDA in den USA an, möglicherweise in Kooperation mit einem globalen Pharmakonzern.

Für die Phase-III-Studie mit zu DFP-10917 mit rezidivierten/refraktären AML-Patienten ist ein Datenstichtag vorgesehen, da die Zahl der Langzeitüberlebenden gesunken ist.

