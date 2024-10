Am Donnerstag, dem 12. Dezember, organisiert die Ungarische Obst- und Gemüsehandelsorganisation und Produktrat FruitVeB die Konferenz "Jahresabschluss 2024", zu der ihre Mitglieder, Aussteller und alle Interessierten "herzlich eingeladen sind". Wie in den beiden Vorjahren wird die Stadt Kecskemét, in dem Four Seasons by Sheraton Hotel erneut Gastgeber der...

Den vollständigen Artikel lesen ...