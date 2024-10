Wien/Braunschweig (ots) -Digicust, ein führender Anbieter für die Automatisierung und Optimierung von Zollprozessen, gibt eine neue strategische Kooperation mit Francine Dammholz bekannt. Francine Dammholz, Gründerin und Geschäftsführerin von Zollcoaching und anerkannte Expertin für Zoll-Compliance, wird ab sofort das neu gegründete Advisory Board von Digicust leiten.Francine Dammholz, Wirtschaftsjuristin und ehemalige Zöllnerin, hat sich als Beraterin einen Namen gemacht, indem sie Unternehmen - vom DAX-Konzern bis zum Mittelständler - bei der Optimierung ihrer Zollprozesse und der Reduzierung von Zollrisiken unterstützt. Mit ihrer praxisnahen Expertise und klaren Kommunikation bringt sie einen einzigartigen Mehrwert in die Kooperation ein."Die Expertise von Francine Dammholz stärkt unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte Zollprozesslösungen anzubieten, die sowohl eine einfache Handhabung als auch eine einwandfreie Compliance gewährleisten - und das aus der Perspektive einer erfahrenen Zollbeamtin", erklärt Digicust-Geschäftsführer Borisav Parmakovic.Mit der Leitung des Beirats wird Dammholz maßgeblich zur strategischen Weiterentwicklung von Digicust beitragen, insbesondere in den Bereichen Zollberatung, Risikomanagement und Zollprüfung. Dies ist ein weiterer Schritt von Digicust, die Digitalisierung des Zollgeschäfts voranzutreiben und Unternehmen bei der effizienten Zollabwicklung zu unterstützen.Über DigicustDigicust (https://www.digicust.com/de/blogs/zollsoftware-vor-zollsoftware-anbieter/) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Automatisierung und Vereinfachung von Zollprozessen spezialisiert hat. Mit seiner KI-basierten Software Dexter unterstützt es Unternehmen dabei, komplexe Zolldokumente effizient zu bearbeiten und rechtssicher abzuwickeln. Zu den zentralen Funktionen zählen die automatische Klassifizierung von Waren, die Verwaltung von Stammdaten sowie die Integration in bestehende Zollsoftware.Über Francine Dammholz und die Zollcoaching (https://zollcoaching.de/) GmbHFrancine Dammholz ist Wirtschaftsjuristin und ehemalige Zöllnerin. Mit der Zollcoaching GmbH unterstützt sie Unternehmen dabei, ihre Zollprozesse zu optimieren und Zollrisiken zu minimieren. Sie ist bekannt für ihre praxisorientierten Lösungen und ihre klare Kommunikation, die sie in Beratungen, TV-Auftritten und Fachartikeln weitergibt.Skalierbare Zollautomatisierung mit KI-Assistenten anfrage (https://www.digicust.com/de/)Pressekontakt:Digicust GmbHBernhard Klug, MScE-Mail: b.klug@digicust.comOriginal-Content von: Digicust GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173702/5897126