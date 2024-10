Zum ersten Mal wurde ein Kleidungsstück vollständig aus Textilabfällen hergestellt - nicht aus Flaschen, Verpackungen oder aus neuem Plastik, sondern aus 100 % biologisch recycelten Fasern.

Clermont-Ferrand (Frankreich), 29. Oktober 2024 (06:45 Uhr MESZ). CARBIOS ,(Euronext Growth Paris : ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, und seine Partner des Faser-zu-Faser-Textilkonsortiums On, Patagonia, PUMA, Salomon und PVH Corp., die Muttergesellschaft von Calvin Klein, stellen das weltweit erste Polyester-Kleidungsstück vor, das mithilfe der bahnbrechenden Biorecycling-Technologie von CARBIOS zu 100 % aus enzymatisch recycelten Textilabfällen hergestellt wurde. Derzeit werden recycelte Polyester-Fasern zu einem Großteil aus PET-Flaschen gewonnen - nur 1% der recycelten Fasern besteht aus aufbereiteten Textilien. Das erste enzymatisch recycelte Polyester-Kleidungsstück ist eine technologische Meisterleistung, die dazu beiträgt, die Zirkularität in der Textilindustrie voranzutreiben. Diese gemeinsame Leistung ist ein wichtiger Meilenstein für das ultimative Ziel des Konsortiums, einen geschlossenen Faser-zu-Faser-Kreislauf mithilfe der Biorecycling-Technologie von CARBIOS im industriellen Maßstab zu demonstrieren und gleichzeitig ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Textil-Branche hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft.

Kein gewöhnliches T-Shirt...

Die Partner des Konsortiums haben sich bewusst für ein schlichtes weißes T-Shirts entschieden, da damit die Leistungsfähigkeit der Technologie, die die Produktion aus gemischten und farbigen Textilabfällen ermöglicht hat, am überzeugendsten dargestellt wird. Das Biorecycling-Verfahren von CARBIOS zerlegt Polyester mithilfe von Enzymen in seine Grundbausteine. Diese werden anschließend für die Herstellung biologisch recycelten Polyesters eingesetzt, dessen Qualität mit der von erdölbasiertem, neuem Kunststoff gleichzusetzten ist. Dadurch kann Erdöl in der Produktion von Polyestertextilien nun durch Textilabfälle ersetzt werden. Die daraus resultierenden Kleidungsstücke können nach ihrer Nutzung erneut als Rohstoff für das Recycling verwendet werden. Durch dieses Verfahren wird die Deponierung und Verbrennung von polyesterhaltigen Textilabfällen vermieden. Das fördert die Kreislaufwirtschaft dieser Art von Produkten und verbessert zudem ihre CO 2 -Bilanz.

Keine gewöhnliche Reise...

Die Mitglieder des Konsortiums (On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon) haben für die Herstellung des T-Shirts Rollen mit Textilresten sowie Produktionsverschnitt an den Hauptsitz von CARBIOS in Clermont-Ferrand, Frankreich, geliefert. Diese Abfälle beinhalteten Mischgewebe, einschließlich Baumwolle oder Elasthan, sowie Textilien, die unterschiedlich behandelt (z. B. dauerhaft wasserabweisende Materialien) und gefärbt wurden - alles Materialien, die mit herkömmlichen Recycling-Verfahren nur sehr schwer wiederverwertet werden können. Die gelieferten Abfälle wurden in der Pilotanlage von Carbios mithilfe der Biorecycling-Technologie des Unternehmens in seine ursprünglichen Monomere, PTA1 und MEG2, zersetzt. Diese Monomere wurden anschließend repolymerisiert, zu Garn gesponnen und im nächsten Schritt von externen Partnern zu einem neuen Stoff verwebt. Das zeigt, wie nahtlos das Verfahren von Carbios in bestehende Fertigungsprozesse integriert werden kann. Das resultierende, aus 100% Textilabfällen hergestellte Sport-T-Shirt erfüllt die Qualitätsstandards und die Nachhaltigkeitsansprüche der im Faser-zu-Faser-Konsortium vertretenden Markenhersteller.

Die Demonstrationsanlage von CARBIOS in Clermont-Ferrand, Frankreich, ist seit 2021 in Betrieb. In Longlaville, Frankreich, baut das Unternehmen derzeit die weltweit erste industrielle enzymatische PET-Recyclinganlage. Darüber hinaus bestätigen zahlreiche Absichtserklärungen von PET-Herstellern in Asien und Europa zur Lizenzierung der Biorecycling-Technologie von Carbios das weitreichende Interesse und unterstreichen die erfolgreiche Umsetzung seiner internationalen Lizenzierungsstrategie.

Emmanuel Ladent, CEO, CARBIOS:"Lassen Sie sich nicht täuschen. Es mag wie ein gewöhnliches T-Shirt aussehen, aber das Verfahren, das hinter der Herstellung steckt, ist außergewöhnlich!Das Faser-zu-Faser-Recycling ist eine technologische Meisterleistung. Dank der Zusammenarbeit von CARBIOS und aller Konsortium-Partner, haben wir gemeinsam technische Hürden überwunden, und das weltweit erste enzymatisch recycelte T-Shirt hergestellt, das vollständig aus biologisch verarbeiteten Fasern besteht."

Begüm Kürkçü, Director of Sustainabililty, On:"Das Recyceln von Fasern zu Fasern ist ein entscheidender Schritt, um die Kreislaufwirtschaft in unserer Branche voranzutreiben. Deshalb haben wir Energie und Geld in die Forschung in diesem Fachbereich investiert. Die Herstellung des ersten T-Shirts aus zu 100% biologisch recycelten Fasern ist der Beweis, dass das Konzept funktioniert und darüber hinaus ein wichtiger Meilenstein. Unsere Zusammenarbeit mit CARBIOS und den anderen Mitgliedern des Konsortiums ist essenziell, um der Branche den Einsatz bahnbrechender Technologien im großen Maßstab zu ermöglichen, die die Kreislauffähigkeit von Textilien verbessern."

Anne-Laure Descours, Chief Sourcing Officer, PUMA: "PUMA hat es sich zum Ziel gesetzt, sein benötigtes Polyester zu 100 % aus Textilabfällen zu gewinnen. Die heutige Bekanntmachung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu diesem Ziel und um unsere gesamte Industrie kreislauffähiger zu gestalten. Wir müssen jetzt weiterhin zusammenarbeiten und sicherstellen, dass wir diese Technologie skalieren können, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Wir freuen uns, Teil dieses Durchbruchs zu sein und neue Maßstäbe für das Faser-zu-Faser-Recycling zu setzen."

Guillaume Meyzenq, Chief Product Officer Softgoods, Salomon:"Dieses T-Shirt ist das erste greifbare Ergebnis unseres Faser-zu-Faser-Konsortiums mit CARBIOS. Gemeinsam haben wir die textilen Herausforderungen bewältigt und ein Kleidungsstück aus enzymatisch recyceltem Abfall hergestellt, dass der Qualität von neuen Fasern entspricht.Salomon engagiert sich stark für die Kreislauffähigkeit seiner Materialien. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt unsere Fabrikabfälle zu reduzieren und unseren CO 2 -Fußabdruck bis 2030 um 30 % zu reduzieren. Die Zusammenarbeit mit Carbios sowie die Markteinführung von Index - der erste recycelbare Laufschuh - sind wichtige Meilensteine auf unserem Weg diese Ziele zu erreichen. Dieses Projekt, für das wir mit führenden Markenherstellern der Branche zusammengearbeitet haben, unterstreicht unsere Vorreiterrolle und unsere gemeinsame Vision für eine nachhaltige Schuh- und Textilindustrie."

Über CARBIOS

Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt CARBIOS enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie den Übergang hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde CARBIOS, das 2011 von Truffle Capital gegründet wurde, wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke-, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit CARBIOS zusammen.

Um mehr über die Biotechnologie zu erfahren, die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen und Textilien vorantreibt, besuchen Sie bitte http://www.carbios.com/en

Nachrichten und Medieninhalte finden Sie in unserem Newsroom: www.carbios.com/newsroom/en/

LinkedIn: CARBIOS / Instagram: insidecarbios

Informationen zu CARBIOS Aktien:

ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Aktionäre können das PEA-PME-Programm, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren, in Anspruch nehmen.

Über On

On wurde2010 in den Schweizer Alpen mit dem Ziel gegründet, den menschlichen Geist durch Bewegung zu entfachen - ein Ziel, die die Marke bis heute leitet. Vierzehn Jahre nach der Markteinführung liefert On branchenverändernde Innovationen bei Premium-Schuhen, -Bekleidung und -Accessoires für Hochleistungs-Laufsport, Outdoor, Training, Ganztagsaktivitäten und Tennis. Die preisgekrönte CloudTec®-Innovation von On, das zielgerichtete Design und die enormen Fortschritte bei der Kreislauffähigkeit seiner Materialienhaben eine schnell wachsende globale Fangemeinde angezogen und inspirieren Menschen zum Erforschen, Entdecken und Träumen.

Über Patagonia

Mit unserem Geschäft verfolgen wir das Ziel, unseren Heimatplaneten zu retten. Patagonia, 1973 von Yvon Chouinard gegründet, ist ein Unternehmen für Outdoor-Bekleidung mit Sitz in Ventura, Kalifornien. Als zertifizierte B-Corporation und Gründungsmitglied von "1% for the Planet" ist das Unternehmen international für seine Produktqualität sowie für sein Umwelt-Engagement und seine Spenden in Höhe von fast 230 Millionen Dollar an Umweltorganisationen bekannt. Seine einzigartige Eigentümerstruktur spiegelt wider, dass die Erde sein einziger Aktionär ist: Gewinne, die nicht in das Unternehmen reinvestiert werden, werden als Dividenden zum Schutz des Planeten ausgeschüttet.

Über PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken und entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Seit mehr als 70 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur durch die Entwicklung schneller Produkte für die schnellsten Athleten der Welt unermüdlich voran. PUMA bietet Performance- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport an.

Über PVH Corp.:

PVH ist eines der weltweit größten und beliebtesten Modeunternehmen, das Konsumenten in über 40 Ländern miteinander verbindet. Zu unseren Kultmarken gehören Calvin Klein und TOMMY HILFIGER. Unsere 140-jährige Geschichte baut auf der Stärke unserer Marken, unserem Team und unserem Engagement, Mode nachhaltig voranzutreiben auf.

Über Salomon:

Das 1947 in den französischen Alpen gegründete Unternehmen Salomon hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Grenzen des Bergsports durch die Entwicklung innovativer Ausrüstungen zu verschieben. Mit ihren Produkten ermöglicht den Menschen, ihre gewählten Outdoor-Sportarten zu spielen, dort Fortschritte zu erzielen und sich selbst herauszufordern. Das Unternehmen produziert und vertreibt Premium-Schuhe, Wintersport-, Bergsteigerausrüstung und Wanderausrüstung sowie Bekleidung, die speziell für all diese Disziplinen entwickelt wurden.









1 Gereinigte Terephthalsäure

2 Monoethylenglykol

