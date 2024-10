FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Nach dem stabilen Wochenstart dürfte sich am Dienstag im Dax zunächst nur wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung wenige Punkte tiefer auf 19.526 Punkte. An der Wall Street gelang nach der jüngsten Korrektur eine leichte Stabilisierung. Hier stehen im Wochenverlauf einige Hochkaräter mit Quartalszahlen auf der Agenda. Ein weiteres bestimmendes Thema bleibt aber der Präsidentschaftswahlkampf, in dem Umfragen kurz vor der Entscheidung in der kommenden Woche ein offenes Rennen sehen.

USA: - DOW LEGT ZU, NASDAQ KAUM VERÄNDERT - Der starke Rückgang der Ölpreise infolge nachlassender Eskalationssorgen in Nahost haben dem US-Aktienmarkt am Montag Auftrieb gegeben. Geopolitische Risiken nach dem moderater als erwartet ausgefallenen israelischen Vergeltungsschlag gegen den Iran würden wieder ausgepreist, hieß es an den Börsen. Sinken die Ölpreise spürbar, mindert dies den Inflationsdruck. Das könnte der US-Notenbank Fed mehr Spielraum für Zinssenkungen geben. So in etwa lauten derzeit wohl die Überlegungen von Börsianern. Zudem profitieren viele Unternehmen auf der Kostenseite von schwächeren Ölpreisen. Der Dow Jones Industrial gewann letztlich 0,65 Prozent auf 42.387,57 Punkte, nachdem der bekannteste Wall-Street-Index in der vergangenen Woche noch um fast drei Prozent abgesackt war. Für den marktbreiten S&P 500, der in der Woche zuvor rund ein Prozent verloren hatte, ging es am Montag um 0,27 Prozent auf 5.823,52 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100, der sich in der Vorwoche gegen den negativen Trend stemmen und leicht zulegen konnte, gab seine moderaten Gewinne bis Handelsschluss dagegen ab. Er schloss letztlich prozentual unverändert bei 20.351,07 Zählern.

ASIEN: - GEWINNE IN TOKIO, VERLUSTE IN CHINA - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um 0,8 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten verlor im späten Handel 1 Prozent, während in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong der Hang Seng 0,4 Prozent zulegte.



DAX 19531,62 0,35%

XDAX 19544,23 0,69%

EuroSTOXX 50 4969,83 0,54%

Stoxx50 4450,98 0,27%



DJIA 42387,57 0,65%

S&P 500 5823,52 0,27%

NASDAQ 100 20351,07 -0,01%





ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 133,12 +0,02%





DEVISEN:





Euro/USD 1,0808 -0,04%

USD/Yen 153,01 -0,18%

Euro/Yen 165,38 -0,22%

BTC in USD 71.150 +1.238,10 USD





ROHÖL:





Brent 71,39 -0,03 USD WTI 67,34 -0,04 USD



