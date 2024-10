FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem stabilen Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag erst einmal noch etwas weiter zulegen. Rund eine Stunde vor dem Beginn auf Xetra signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 19.584 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent erwartet.

Im Bereich um 19.400 Punkten ist der Dax derzeit unterstützt, beim Blick nach oben orientieren sich die Anleger am vor knapp zwei Wochen erreichten Rekordhoch bei 19.675 Zählern, das nun wieder näher rückt.

An der Wall Street gelang am Vortag nach der jüngsten Korrektur eine leichte Stabilisierung. Hier stehen im Wochenverlauf einige Hochkaräter mit Quartalszahlen auf der Agenda, so am Dienstagabend nach Börsenschluss die Google-Mutter Alphabet .

Ein weiteres bestimmendes Thema bleibt zudem der US-Präsidentschaftswahlkampf, in dem Umfragen kurz vor der Entscheidung in der kommenden Woche ein offenes Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump sehen.

Vorbörslich schwächer tendierten am Dienstag am deutschen Markt die Papiere der Lufthansa . Sie verloren nach Quartalszahlen auf Tradegate 1 Prozent zum Xetra-Schluss.

Hellofresh zeigten sich auf Tradegate wenig verändert. Der Kochboxenversender blicke dank niedriger Marketingausgaben auf ein großartiges drittes Quartal, nun müsse aber der Kundenstamm gehalten werden, hieß es von JPMorgan.

Der Kunststoffkonzern Covestro blickt in einem weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld etwas vorsichtiger auf die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. Auf Tradegate notierten die Aktien leicht im Plus zum Xetra-Schluss. An der Börse spielen die Resultate aber kaum eine Rolle, denn Covestro steht vor einer möglichen Übernahme durch den Ölkonzern Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Ceconomy standen auf Tradegate zum Xetra-Schluss 3,4 Prozent höher. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sprach von soliden Umsatzzahlen im Geschäftsjahr des Elektronikhändlers. Die aktualisierten Ergebnisziele lägen leicht über dem Konsens und seiner Schätzung./ajx/mis

