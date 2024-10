Zürich - Das Geschehen am Devisenmarkt verläuft am Dienstagmorgen in engen Bandbreiten. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9357 mehr oder weniger auf der Stelle (Vorabend 0,9354). Auch das Dollar/Franken-Paar hat sich über Nacht kaum bewegt und wird aktuell zu 0,8656 gehandelt (Vorabend 0,8649). Das Euro/Dollar-Paar notiert derweil mit 1,0807 (Vorabend 1,0815) weiter knapp über der 1,08er-Marke. Laut Händlern fehlen Impulse. Dies könnte ...

