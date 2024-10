FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine moderaten Gewinne vom Wochenauftakt am Dienstag noch etwas ausgebaut. Trotz allem aber herrscht am Aktienmarkt laut Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners "aktuell eine fast schon gespenstische Ruhe", was nicht zuletzt an den geringen Tagesschwankungen im Oktober abzulesen sei. "Die große Frage ist jetzt, ob das die Ruhe vor dem Sturm ist." Denn am Dienstagabend beginnt mit der Google-Mutter Alphabet die Berichtssaison der Big-Techs in den USA und bis zur Präsidentschaftswahl ist es auch nur noch eine Woche hin. Hier sehen Umfragen derzeit ein offenes Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump.

Der deutsche Leitindex legte in den ersten Börsenminuten um 0,49 Prozent auf 19.628,05 Punkte zu und rückt damit seinem vor knapp zwei Wochen erreichten Rekordhoch bei rund 19.675 Zählern wieder nahe. Der MDax der 50 mittelgroßen Börsenwerte verlor unterdessen 0,24 Prozent auf 27.272,27 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, gewann 0,45 Prozent auf 4.992,21 Punkte.

Im Blick steht konjunkturseitig hierzulande das vom Marktforschungsinstitut GfK ermittelte Verbrauchervertrauen. Es hellte sich im November ein wenig auf. Im späteren Tagesverlauf wird zudem noch das Stimmungsbarometer unter den Verbrauchern in den USA veröffentlicht, wobei auch dort mit Verbesserungen gerechnet wird, wie die Experten der Helaba schreiben./ck/zb

US02079K3059, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145