MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Tageszeitung "Nesawissimaja Gaseta" sieht im US-Wahlkampf Ex-Präsident Donald Trump im Vorteil, weil dieser mit J.D. Vance als Vize den besseren Partner habe. Das Blatt schreibt am Dienstag:

"Vance ist eine gelungene Absicherung für Trump. Im Auftreten vor der Presse ergänzen sie einander. Während Trump barsch spricht, seine Opponenten ohne Zurückhaltung mit Schimpfworten belegt oder direkt beleidigt, hält sich Vance in seinen Ausdrücken zurück. Er spricht korrekt, appelliert an Logik, nicht an Emotionen, doch er setzt sich dabei nicht in Widerspruch zu seinem Teamgefährten. Viele Trump-Anhänger gestehen sich ein, dass der 78-Jährige im Fall eines Siegs vielleicht nicht die volle Amtszeit im Weißen Haus sitzen wird. Da ist es für sie angenehm zu wissen, dass im Fall der Fälle jemand die Position des Präsidenten übernehmen wird, der sozusagen eine verbesserte Kopie ihres Idols ist."