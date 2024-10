Bonn (www.anleihencheck.de) - Mit 105,6 Punkten stieg das KOF-Barometer im September weiter an, so die Analysten von Postbank Research.Die 101,6 Punkte im Vormonat seien auf 105,0 aufwärts revidiert worden. Der PMI für die fertigende Industrie sei im September von 49,0 auf 49,9 Punkte geklettert, während der für die Dienstleister jedoch von 52,9 auf 49,8 Punkte gesunken sei. Beide PMIs würden somit leicht in der Schrumpfungszone notieren. ...

