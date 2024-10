Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag wenig verändert in die Sitzung gestartet, allerdings rasch in die Verlustzone abgerutscht. Dabei übernimmt das Schwergewicht Novartis derzeit die Rolle des grossen Bremsers und verzerrt das eigentlich freundliche Gesamtbild. Ob es zu einem vierten Tag in Folge mit steigenden Kursen kommt, hängt also zu einem guten Teil von der weiteren Entwicklung von Novartis ab. Die Woche bietet mit zahlreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...