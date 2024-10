Rheda-Wiedenbrück (ots) -Wenn die nasskalte Jahreszeit vor der Tür steht, ist unser Körper besonders gefordert. Draußen weht ein kühler Wind, innen herrscht trockene Heizungsluft und schnell macht sich ein Kratzen im Hals oder Kribbeln in der Nase bemerkbar. Ein ausgeglichener Mineralstoffhaushalt ist die beste Voraussetzung, um Husten, Schnupfen und Co. ein Schnippchen zu schlagen. Zur Vorbereitung auf die Herbst- und Wintersaison sind daher Schüßler-Salze-Kombinationen und eine Extraportion Vitamin C eine gute Wahl.In der kalten Jahreszeit kommen viele Herausforderungen auf den Körper zu: Temperaturwechsel, Stress und Schlafmangel können das Immunsystem schwächen. Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft, ausreichend Schlaf und eine abwechslungsreiche gesunde Ernährung sind jetzt besonders wichtig, um Krankheitserregern zu trotzen. Doch auch wenn wir uns bewusst und ausgewogen ernähren, um das Immunsystem zu unterstützen: Unsere Körperzellen können die essenziellen Mineralstoffe aus der Nahrung nicht immer gut aufnehmen und verwerten.Herausfordernden Zeiten aktiv begegnenSchüßler-Salze helfen, die Mineralstoffverwertung aus der Nahrung zu optimieren. Die körpereigenen Mineralsalze geben den Zellen eine Art Weckruf und sorgen für einen ausgeglichenen Zellstoffwechsel. Gezielt für die kalte Jahreszeit hat sich die folgende Schüßler-Salze-Kombination bewährt: Sie besteht aus dem Salz des Immunsystems Nummer 3 (Ferrum phosphoricum) sowie den Schüßler-Salzen Nummer 8 (Natrium chloratum), Nummer 10 (Natrium sulfuricum) und Nummer 21 (Zincum chloratum). Sorgfältig aufeinander abgestimmt reguliert diese Kombination die Körperfunktionen und unterstützt die Selbstheilungskräfte. Die vier Schüssler-Salze sollten über sechs bis acht Wochen kurmäßig angewendet werden.Auf ausreichend Vitamin C achtenBesonders wichtig für das Immunsystem ist Vitamin C, denn es unterstützt die Vermehrung und die Funktion von Abwehrzellen. Darüber hinaus wirkt es als Antioxidans, das lebenswichtige Zellbausteine, Organe und unser Erbgut vor oxidativen Schäden durch freie Radikale schützt. Gute Vitamin C-Lieferanten sind z. B. Hagebutten, Paprika, Brokkoli, Sanddorn, schwarze Johannisbeeren, Petersilie und Zitrusfrüchte.Erhöhter Vitamin C-BedarfNicht immer lässt sich die täglich empfohlene Verzehrmenge an Vitamin C aus der Nahrung abdecken. So haben z. B. Raucher einen höheren täglichen Bedarf an Vitamin C: Ihr Stoffwechsel verbraucht 40 % mehr Vitamin C, da der Stoffwechsel durch den Tabakkonsum stärker mit freien Radikalen belastet ist. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, Vitamin C begleitend zur Einnahme bestimmter Medikamente einzunehmen, da viele Arzneimittel als Mikronährstoffräuber wirken. Dazu zählen Acetylsalicylsäure, Antiasthmatika, Antibiotika, Antidiabetika, Antiepileptika, Eisenpräparate, Koronartherapeutika, orale Kontrazeptiva, Protonenpumpenhemmer sowie Zytostatika. Eine gezielte Vitamin C-Zufuhr empfiehlt sich auch für Menschen, die körperlich stark aktiv sind (z. B. Sportler), viel Stress haben, Schwangere und alle, die ihr Immunsystem unterstützen möchten.Vitamin C sicher supplementierenVitamin C Pflüger® PUR liefert hochwertiges Vitamin C. Es ist durch die annähernd pH-neutrale Form sehr gut verträglich, wird gleichmäßig freigesetzt und hat eine hohe Bioverfügbarkeit, d.h. es wird schnell vom Körper aufgenommen und steht dann im Blutkreislauf zur Verfügung. Vitamin C Pflüger® PUR kommt ohne Zusatz-, Füll-, Farb- und Geschmacksstoffe aus, ist vegan und lässt sich bedarfsgerecht dosieren. Die Herstellung in Deutschland sowie unabhängige Qualitätskontrollen sorgen für Sicherheit und garantieren einen hohen Qualitätsstandard. 