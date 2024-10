Mülheim an der Ruhr, München (ots) -Die Portraitserie SELFMADE geht in die zweite Runde. Der Produzent Leonard Geßner spricht in Staffel 2 mit 11 erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern über ihren Weg zum Erfolg.Geßner und seine Protagonisten zeigen auf, dass unternehmerischer Erfolg nicht zwingend mit einer öffentlichen Präsenz zusammenhängt. Auch in dieser Staffel gewähren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder Einblicke in ihre unternehmerische Tätigkeit und inspirieren mit ihren Geschichten.Mit dabei ist auch Gründer und Geschäftsführer der invvenio Communication GmbH Dirk Pompalla. Er erzählt seine eindrucksvolle Geschichte, die mit dem Schritt nach Mexiko beginnt, wo das Unternehmen gegründet wurde. Pompalla beweist, welche Willenskraft und welches Durchhaltevermögen notwendig sind, um als Unternehmer erfolgreich zu werden.Außerdem nutzt er SELFMADE um auf eine Herausforderung, der sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer stellen müssen, aufmerksam zu machen: mentale Probleme. Er berichtet davon, was diese mit ihm gemacht haben und wie er mittlerweile damit klarkommt. In seinem Heimatort Mülheim an der Ruhr spricht Pompalla mit Geßner außerdem über prägende Erlebnisse in seiner Kindheit, warum er schon mit 12 Jahren angefangen hat zu jobben und wie wichtig seine Familie für ihn ist.Die Folge ist kostenlos bei Prime Video abrufbar.Pressekontakt:Melissa DünnMelissa.Duenn@invvenio.com+49 157 52882643Original-Content von: GESSNER MEDIA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171666/5897400