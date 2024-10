München (ots) -OraLactin revolutioniert die Mundpflege mit seiner innovativen Mikrobiom-Technologie. Auf der Expopharm 2024 in München stieß das neue Konzept der "Daily Microbiome Care" auf außergewöhnliche Resonanz in der Apothekerschaft. Der Erfolg bestätigt den Paradigmenwechsel in der Mundgesundheit: weg von der reinen Zahnreinigung, hin zur ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge.Wissenschaftlich fundierte InnovationDie Kombination aus Pro-, Prä- und Postbiotika in den OraLactin-Produkten basiert auf neuesten Forschungsergebnissen. "Ein gesundes Mundmikrobiom beeinflusst den gesamten Körper positiv - bis hin zum Herz-Kreislauf-System", betont Univ.-Prof. Dr. Rainer Hahn, wissenschaftlicher Kopf des Unternehmens.Tägliche Mikrobiom-Pflege als ZukunftskonzeptOraLactins "Daily Microbiome Care" revolutioniert die klassische Zahnpflege durch ein ausgeklügeltes Wirkprinzip:- Präbiotika fördern als spezielle Nährstoffe gezielt die gesunden Bakterien im Mund.- Postbiotika regulieren und kontrollieren als bioaktive Substanzen effektiv krankheitserregende Keime.Ein faszinierendes Beispiel für die Bedeutung einer gesunden Mundflora im Körper: Sie wandelt Nitrat aus pflanzlicher Nahrung in Nitrit um. Im Magen-Darm-Trakt entsteht daraus Stickstoffmonoxid - ein wichtiger Botenstoff, der die Entspannung des Endothels der Kapillaren fördert. Prof. Hahn erklärt: "Diese innovative Kombination schafft ein optimales Milieu für die gesunde Mundflora und bietet damit einen umfassenden Schutz, der weit über herkömmliche Ansätze hinausgeht."Starke Marktposition durch Apotheken-ExpertiseDer Erfolg auf der Expopharm spiegelt einen klaren Trend wider: Apotheken setzen verstärkt auf ganzheitliche Gesundheitskonzepte. Die steigende Nachfrage nach probiotischer Mundpflege zeigt: Verbraucherinnen und Verbraucher suchen nach wissenschaftlich fundierten Lösungen jenseits konventioneller Zahncremes. Mit seiner wissenschaftlichen Expertise und der Unterstützung der Apothekerschaft etabliert OraLactin einen neuen Standard in der präventiven Mundgesundheit. Das Unternehmen positioniert sich damit an der Spitze einer Bewegung, die die Mundpflege als integralen Bestandteil der Gesamtgesundheit versteht und fördert.Pressekontakt:Cumdente GmbHpresse@cumdente.comOriginal-Content von: Cumdente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173766/5897452