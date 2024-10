München (ots) -Das wird wild: Der Berg ruft - und neun Promi-Paare folgen! Joyn schickt ab Samstag, 30. November, wieder berühmte Liebespaare, beste Freund:innen, berüchtigte Single-Duos und lautstarke Familienmitglieder zusammen ins "Forsthaus Rampensau Germany". Zwischen Berggipfeln, Kuhweiden und dichten Wäldern kämpfen die Promi-Pärchen dann um den Titel der größten Rampensau, 25.000 Euro Preisgeld und bringen die Idylle in Kärnten gewaltig ins Wanken. Doch wer wird als erstes abgesägt und muss das Selbstversorgerforsthaus unverrichteter Dinge verlassen?Diese Promi-Paare stellen sich den Herausforderungen in Staffel 2 von "Forsthaus Rampensau Germany":Krawall-Queen trifft auf Spaßvogel: Die beiden Reality-Stars Emmy Russ (24) und Cosimo Citiolo (42) kämpfen als Couple um den Sieg bei ForsthausRampensau - ohne vorab voneinander gewusst zu haben. Wie kommt Emmys kurze Zündschnur mit Cosimos Kaspereien klar?Die Schlagzeilen-Champions: Peter Klein (57) - Noch-Ehemann von Iris Klein - zieht gemeinsam mit seiner Vertrauten Yvonne Woelke (44, Schauspielerin) ins ForsthausRampensau. Feuern die beiden nicht nur den Forsthaus-Ofen, sondern auch die Gerüchteküche direkt wieder an?Wie die Stiefmama - so der Sohn? Ginger Costello-Wollersheim (37) führt ihren Stiefsohn Alain Wollersheim (22) in die bunte Welt des Reality-TV ein. Beweist sich der 22-Jährige als echte Rampensau oder hängt er seiner Stiefmama am Rockzipfel?Rambazamba vorprogrammiert - aber mit Stil! GNTM-Model Noëlla Mbomba (26) und DSDS-Sängerin Melody Haase (30) sind für ihre Direktheit bekannt und gehen Beef nicht aus dem Weg. Wie locker nehmen sie das Zusammenleben im Selbstversorgerforsthaus auf 1.300 Metern Höhe?Party, flirten, feiern - die beiden TV-Verführerinnen Luisa Krappmann (22) und Gina Alicia (26) machen schon vor dem Einzug ins ForsthausRampensau klar: Sie sehen sich als die "Main Character" unter den Rampensäuen. Fahren sie die Ellenbogen aus oder schlagen sie doch den Kuschelkurs ein?Wer spielt wem was vor? Die beiden Schauspieler Marvin Linke (31, "Ostwind"-Reihe) und Béla Klentze (35, "Alles was zählt") sind Reality-TV-Neulinge und müssen sich unter der Rampensau-Konkurrenz erst Bekanntheit verschaffen. Die beiden scheuen weder Wettstreit noch Flirt - ob sie im ForsthausRampensau mehr als den Titel erobern können?Die Forsthaus-Lovebirds: "Mr. Model of the World" Nico Schwanz (46) und seine Partnerin Viktoria "Dodi" Schuler (29) wollen sich mit Schönheit, Sportlichkeit und Grips zu den beiden größten Rampensäuen küren lassen und dabei der Welt ihre Liebe zeigen.Die Reality-Schürzenjäger: Jonas Steinig (28) und Micha Schüler (26) sind keine Kinder von Traurigkeit und haben sich bereits in diversen Reality-Shows einen Namen gemacht. Ihr Motto: Attacke! Ob sie beim Wiedersehen mit der einen oder anderen Forsthaus-Diva dann doch lieber kleinlaut agieren?In Dating-Shows hat Carina Nagel (25) ihr Glück nicht gefunden - nun ist sie seit Mai mit Partnerin Chika Ojiudo-Ambrose (25) verlobt. Für Carina wagt sich Chika nun unter dauerhafter Kamerabeobachtung in die österreichischen Berge. Wie schlägt sich das Power-Couple zwischen den anderen angehenden Rampensäuen?"Forsthaus Rampensau Germany" ist eine Produktion der Madame Zheng Production.Staffel zwei von "Forsthaus Rampensau Germany" startet am Samstag, 30. November 2024, direkt mit zwei Folgen auf JoynHashtag: ForsthausRampensauÜber JoynAuf Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und gut 42.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Carina CastrovillariTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1108carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingIsabella ToennesTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1172isabella.toennes@seven.oneJoynEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5897448